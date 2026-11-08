Công an An Giang bắt giữ, bàn giao 5 người Trung Quốc bị truy nã

(VTC News) -

Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) bàn giao cho lực lượng chức năng của Trung Quốc 5 người bị truy nã.

Nhóm này gồm: Li Zhongguo, SN 1980; Wang Zheliang, SN 1979; Zhang Yongkang, SN 1995; Huang Hu, SN 1982 và Xie Shufang, SN 1988, được nước bạn tiếp nhận theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng trục xuất 5 người Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, Li Zhonggu, Wang Zheliang, Zhang Yongkang nhập cảnh và di chuyển đến đặc khu Phú Quốc và xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, tháng 8/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 3 người này có thông tin trùng khớp với những người bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Sau khi phát hiện những người này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ và Công an Đặc khu Phú Quốc, Công an xã Bình Hòa khẩn trương xác minh nhân thân, hành vi phạm tội và bắt giữ theo quy định.

Đến 29/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phát hiện và bắt giữ Huang Hu, Xie Shufang khi 2 người này vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua trao đổi, xác nhận thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị hoàn tất thủ tục và bàn giao an toàn 5 đối tượng truy nã theo đúng quy định.

Việc bắt giữ và bàn giao an toàn đối tượng truy nã thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của Công an tỉnh An Giang trong công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và củng cố quan hệ hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc.