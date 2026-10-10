10 ngày cuối để những sáng tạo Việt góp mặt tại Vạn Xuân Awards 2026

(VTC News) -

Trong dòng chảy không ngừng đổi mới của ngành quảng cáo, mỗi chiến dịch sáng tạo đều mang theo một câu chuyện riêng. Đó có thể là cách thương hiệu tạo dấu ấn trong lòng công chúng, cách một chất liệu văn hóa quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ mới, hay cách một ý tưởng mở ra sự kết nối giữa sản phẩm, con người và đời sống đương đại.

Với chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”, Vạn Xuân Awards 2026 hướng đến những sáng tạo không chỉ đáp ứng mục tiêu truyền thông, mà còn thể hiện khả năng khai thác giá trị văn hóa Việt Nam để tạo nên những trải nghiệm, thông điệp và dấu ấn có sức lan tỏa.

Vạn Xuân Awards 2026 đếm ngược 10 ngày cuối nhận bài dự thi, trước khi chính thức đóng cổng vào ngày 20/10/2026.

Chính thức mở cổng tiếp nhận từ ngày 1/9/2026, Vạn Xuân Awards 2026 sẽ nhận bài đến hết ngày 20/10/2026. Thời điểm này là cơ hội để các thương hiệu, doanh nghiệp, agency và đội ngũ sáng tạo rà soát những chiến dịch đã triển khai, hoàn thiện hồ sơ và đưa các tác phẩm tiêu biểu của mình đến với mùa giải năm nay.

Trong thực tế, sáng tạo không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những ý tưởng lớn lao. Đôi khi, giá trị nằm ở cách một biểu tượng truyền thống được diễn giải bằng góc nhìn mới, một câu chuyện đời thường trở thành nguồn cảm hứng cho thương hiệu, hay một giải pháp truyền thông tạo được sự đồng cảm với cộng đồng.

Khi được phát triển bằng tư duy phù hợp, những chất liệu ấy có thể vượt ra ngoài khuôn khổ của một chiến dịch quảng cáo, trở thành cầu nối giữa bản sắc văn hóa và đời sống hiện đại.

Với hệ thống hạng mục đa dạng, Vạn Xuân Awards 2026 mở ra không gian ghi nhận nhiều loại hình sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo, marketing và xây dựng thương hiệu. Qua đó, giải thưởng tạo cơ hội để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp giới thiệu những ý tưởng, chiến dịch đã thực hiện, đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận mới trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng” đặt ra một góc nhìn rộng hơn về vai trò của quảng cáo trong đời sống kinh tế - xã hội. Văn hóa không chỉ là nguồn cảm hứng cho nội dung sáng tạo, mà còn có thể trở thành nền tảng để phát triển sản phẩm, gia tăng giá trị thương hiệu và mở rộng khả năng kết nối với thị trường.

Không gian Vạn Xuân Awards thu hút đông đảo công chúng, đưa những dấu ấn quảng cáo sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sự giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và sáng tạo ngày càng mở ra nhiều hướng tiếp cận mới. Những giá trị truyền thống khi được đặt trong tư duy hiện đại có thể tiếp cận nhiều nhóm công chúng hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội để các sản phẩm sáng tạo Việt Nam khẳng định bản sắc.

Từ góc nhìn này, Vạn Xuân Awards không chỉ là nơi tôn vinh những chiến dịch quảng cáo xuất sắc, mà còn góp phần phản ánh sự vận động của ngành sáng tạo Việt Nam. Mỗi tác phẩm được giới thiệu là một lát cắt của hành trình làm nghề, thể hiện cách các thương hiệu và đội ngũ sáng tạo quan sát đời sống, thấu hiểu công chúng và tìm kiếm những phương thức kể chuyện mới.

Đó cũng là cơ hội để những ý tưởng giàu tính sáng tạo được nhìn nhận trong một bức tranh rộng hơn, nơi hiệu quả truyền thông có thể song hành cùng giá trị văn hóa và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nghệ sĩ Mỹ Tâm và Hòa Minzy biểu diễn tại Gala Night Vạn Xuân Awards 2025.

Khi thời hạn nhận bài đang đến gần, các thương hiệu, agency và đội ngũ sáng tạo được khuyến khích chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ và gửi những tác phẩm phù hợp trước khi cổng tiếp nhận khép lại vào ngày 20/10/2026.

Mỗi chiến dịch đều có hành trình riêng, từ lúc hình thành ý tưởng đến khi tạo dấu ấn trên thị trường. Vạn Xuân Awards 2026 là dịp để hành trình ấy được nhìn lại, những nỗ lực sáng tạo được ghi nhận và những giá trị tích cực có thêm cơ hội lan tỏa.

Khoảnh khắc vinh danh “Chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam” với giải Grand Prix - giải thưởng cao nhất tại Vạn Xuân Awards 2025.

Chỉ còn 10 ngày cuối cùng, hành trình tìm kiếm những sáng tạo tiêu biểu của mùa giải đang bước vào chặng nước rút. Đây là thời điểm để những ý tưởng đã được vun đắp trong suốt một năm có cơ hội góp mặt, cùng viết tiếp câu chuyện về sức sáng tạo Việt Nam trên nền tảng bản sắc văn hóa.

Vạn Xuân Awards 2026 - hạn cuối nhận bài dự thi: 20/10/2026.