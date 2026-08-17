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Xuất bản ngày 17/08/2026 05:19 PM
Xuất bản ngày 17/08/2026 05:19 PM

Yêu cầu xử lý thuyền rồng ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương

NGUYỄN VƯƠNG
NGUYỄN VƯƠNG
(VTC News) -

Sở NN&MT TP Huế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý nghiêm thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239 vô tư xả rác xuống sông Hương.

Sở NN&MT TP Huế vừa có văn bản gửi các Sở Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Xây dựng; Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố; UBND phường Thuận Hóa và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương về việc xử lý vi phạm đối với thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239.

Theo đó, Sở NN&MT TP Huế nhận được thông tin kết quả phản ánh thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239 về việc xả rác xuống sông hương, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, mỹ quan đô thị và hình ảnh thành phố Huế xanh, sạch, sáng, văn minh trong mắt người dân và du khách.

Qua thông tin theo dõi được biết vụ việc đang được Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (trực tiếp là Ban quản lý Bến thuyền du lịch Toà Khâm) phối hợp cùng Tổ liên ngành do Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì và UBND phường Thuận Hoá kiểm tra xử lý.

Người trên thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 ngang nhiên xả rác, vỏ lon bia xuống sông Hương. (Ảnh cắt từ clip)

Người trên thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 ngang nhiên xả rác, vỏ lon bia xuống sông Hương. (Ảnh cắt từ clip)

Để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm tình trạng xả rác, chất thải từ các phương tiện vận tải khách du lịch xuống sông Hương; nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và các đơn vị quản lý bến thuyền, Sở NN&MT TP Huế đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP Huế chỉ đạo Ban quản lý Bến thuyền du lịch Toà Khâm khẩn trương phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc cho UBND phường Thuận Hóa để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của thuyền du lịch HUE-1239 theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Bến thuyền du lịch Tòa Khâm không cấp lệnh xuất bến đối với thuyền du lịch HUE- 1239 khi phương tiện chưa bảo đảm các điều kiện xuất bến theo quy định, trong đó có điều kiện về vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện quản lý phương tiện ra, vào bến theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định có liên quan.

Sở NN&MT TP Huế cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin, công khai kết quả xử lý vụ việc HUE-1239 theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý vụ việc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra các điều kiện hoạt động của thuyền HUE-1239 theo quy định về ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và các quy định pháp luật có liên quan; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động của các thuyền du lịch trên sông Hương theo quy định.

Từ vụ việc thuyền HUE-1239, Sở NN&MT TP Huế yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức quán triệt người điều khiển phương tiện, thuyền viên, nhân viên phục vụ và hướng dẫn du khách không xả rác, chất thải xuống sông. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành phương tiện và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành, không để xảy ra các trường hợp tương tự thuyền HUE-1239. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc đồng thời không bảo đảm các điều kiện hoạt động sẽ được đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các chế tài tương ứng theo quy định.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại vãn cảnh, hóng mát bên dòng sông di sản của Huế.

Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói, những người ở trên thuyền rồng thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền rồng trước sự chứng kiến của rất đông người qua lại.

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