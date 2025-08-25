Công an Hà Nội sẽ xử lý hành vi xả rác, giẫm nát cây hoa trong tổng hợp luyện

(VTC News) -

Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày 21/8 và 24/8, hàng nghìn người đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

"Núi rác" trên đường phố sau buổi tổng hợp luyện.

Trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện và sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng chuẩn bị cho ngày lễ lớn, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, một bộ phận người dân đi xem diễu binh, diễu hành hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau.

Vụ việc nghiêm trọng khác khiến dư luận phẫn nộ là hành vi liều lĩnh của một số đối tượng coi thường pháp luật, "thông chốt" lao thẳng xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ. Vụ việc khiến một cảnh sát cơ động bị thương nặng, chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái cùng nhiều tổn thương khác.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Luống hoa mới trồng chuẩn bị cho ngày lễ lớn bị người dân giẫm nát.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng xử phạt một số người cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh diễu hành.

Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi tổng duyệt và chính thức Lễ kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.

Nhóm người xô đẩy qua chốt bảo vệ.

Trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24/8, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Hà Nội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng Công an thành phố huy động đi sớm, về muộn, tất cả vì mục tiêu chung đó là đảm bảo cho hoạt động diễu binh diều hành được đảm bảo, thông suốt, cho người dân đến xem được thuận lợi, an ninh và an toàn.