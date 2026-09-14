Y khoa chuẩn Mỹ tạo 'hạ tầng an tâm' cho cư dân Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

“Cú bắt tay” với Cleveland Clinic là bảo chứng cho chất lượng y tế tại siêu đô thị

Trên bản đồ y tế thế giới, Cleveland Clinic (thành lập năm 1921 tại Ohio, Mỹ) là thương hiệu y khoa hàn lâm hàng đầu với 30 năm liên tiếp đứng số 1 nước Mỹ về chăm sóc tim mạch, theo bảng xếp hạng của U.S. News & World Report.

Sở hữu bề dày lịch sử tiên phong trong các kỹ thuật y khoa đột phá như phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (1967) hay ghép mặt (2008), hệ thống này tiếp nhận hàng trăm triệu lượt bệnh nhân mỗi năm từ hơn 110 quốc gia, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín toàn cầu.

Cleveland Clinic đã có hơn một thế kỷ phát triển, với những dấu ấn toàn cầu trong phẫu thuật tim và điều trị đa chuyên khoa.

Sự xuất hiện của Bệnh viện Vinmec Cần Giờ tại Vịnh Ngọc, thuộc Vinhomes Green Paradise, đánh dấu bước ngoặt chưa từng có tiền lệ: một bệnh viện tại Việt Nam được Cleveland Clinic tham gia đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát”.

Sự hợp tác chặt chẽ này diễn ra trong toàn bộ chu trình phát triển, từ quy hoạch mặt bằng, thiết kế kiến trúc bệnh viện, xây dựng quy trình vận hành lâm sàng đến tuyển dụng và đào tạo lực lượng y bác sĩ nòng cốt trực tiếp tại Mỹ.

Đặc biệt, Vinmec Cần Giờ sẽ gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected - chương trình hợp tác toàn cầu danh giá. Cơ chế này cho phép đội ngũ chuyên gia Cleveland Clinic tại Mỹ tham gia tư vấn chuyên môn, hội chẩn trực tiếp hoặc từ xa cho các ca bệnh phức tạp.

Đối với những trường hợp đặc biệt, bệnh nhân có thể được kết nối chuyển viện trực tiếp sang các cơ sở của Cleveland Clinic tại Mỹ. Điều này không khác gì trao “tấm hộ chiếu y tế toàn cầu” cho cư dân và du khách của Vinhomes Green Paradise.

Bệnh viện chuẩn Mỹ hóa giải gánh nặng xuất ngoại chữa bệnh, tạo giá trị an cư lâu dài.

Với quy mô 900 giường bệnh cao cấp, Vinmec Cần Giờ là cơ sở hàng đầu hệ thống, tập trung phát triển các Trung tâm Xuất sắc về Tim mạch, Ung bướu, Y học tái tạo, Chấn thương chỉnh hình ứng dụng công nghệ in 3D và các chương trình ghép tạng chuyên sâu (gan, thận).

Sự hiện diện của các chuyên khoa kỹ thuật cao giúp giải quyết triệt để bài toán điều trị bệnh lý phức tạp ngay tại Việt Nam. Tính liền mạch của hồ sơ bệnh án cũng giúp quy trình theo dõi, chăm sóc và tái khám diễn ra thuận lợi, mở ra đặc quyền tiếp cận y học đỉnh cao cho cư dân ngay giữa lòng siêu đô thị biển.

Đối với các chủ nhân Vinhomes Green Paradise cũng như cư dân TP.HCM, giá trị thiết thực nhất là khả năng hóa giải gánh nặng xuất ngoại chữa bệnh.

Thay vì phải vất vả thu xếp những chuyến đi tốn kém sang Mỹ hay Singapore với áp lực chi phí máy bay, lưu trú nước ngoài và rào cản ngôn ngữ, người bệnh có thể thụ hưởng quy trình điều trị chuẩn Mỹ ngay tại TP.HCM. Quan trọng hơn, việc tái khám, theo dõi và chăm sóc phục hồi hậu điều trị trở nên vô cùng thuận tiện.

Vinmec Cần Giờ quy mô dự kiến 900 giường được phát triển với sự hợp tác của Cleveland Clinic.

Ở góc độ y học gia đình, số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường chiếm khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam. Các bệnh lý này đòi hỏi tầm soát sớm và can thiệp kịp thời.

Việc sống ngay cạnh một bệnh viện chuẩn Mỹ giúp cư dân nắm trọn “thời gian vàng” cấp cứu khi xảy ra đột quỵ hay tai biến bất ngờ. Quan trọng hơn, hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây không bắt đầu từ phòng hồi sức mà khởi sinh từ nhịp sống mỗi ngày.

Bên cạnh hạ tầng y tế chất lượng quốc tế, siêu đô thị ESG++ còn sở hữu môi trường sống trong lành hiếm có nhờ địa thế tựa rừng, hướng biển độc bản. Song hành là mạng lưới gần 400 công viên và 930 ha cây xanh, mặt nước rộng khắp.

Công viên và tiện ích nghỉ dưỡng bổ sung không gian sống, nghỉ ngơi trong siêu đô thị có nền tảng y tế chất lượng quốc tế.

Với người sở hữu nhà, sự kết hợp này mang lại một góc nhìn dài hạn. Ngôi nhà có thể là nơi nghỉ dưỡng hôm nay, nơi gia đình ở thường xuyên khi cần chăm sóc sức khỏe và lựa chọn an cư về sau. Giá trị ấy càng đáng cân nhắc với những gia đình có nhiều thế hệ.

Dưới góc độ đầu tư, hạ tầng y tế kỹ thuật cao tại Vinhomes Green Paradise được chuyển hóa thành một “hạ tầng an tâm”. Giới thượng lưu, chuyên gia quốc tế và kiều bào có thể sở hữu nhiều bất động sản, nhưng để đưa ra quyết định chuyển về an cư lâu dài, họ luôn đặt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe lên hàng đầu.

Bệnh viện 900 giường chuẩn Mỹ chính là lời giải xóa tan nỗi lo dịch chuyển, tạo nền tảng vững chắc để hình thành một cộng đồng thường trú tinh hoa. Đây cũng là bảo chứng vàng cho giá trị tích sản bền vững của bất động sản Vinhomes Green Paradise.