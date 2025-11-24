Xúc động những 'chiếc lá rách ít đùm lá rách nhiều' khi miền Trung lũ lụt

(VTC News) -

Người dân cả nước những ngày này đang cùng nhìn về các địa phương chịu mưa lũ ở miền Trung. Hàng nghìn điểm tập kết hàng cứu trợ được mở suốt ngày đêm để tiếp nhận nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men...; hàng trăm chuyến xe nối dài xuyên đêm, tất cả tạo thành dòng chảy ấm áp của tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ là con số, sự bình dị, chân thành và tinh thần cho đi, có gì góp nấy, ai có ít cho ít, có nhiều cho nhiều... mới là điều gây xúc động hơn cả, đặc biệt là cách mà những người nghèo chia sẻ những gì mình có.

Khi "lá rách ít đùm lá rách nhiều"

Tại điểm tiếp nhận hàng ủng hộ trên đường Hà Bổng (TP Đà Nẵng), cô bán đậu hũ dáng lam lũ đi chiếc xe đạp cũ ghé vào, đặt xuống thùng đậu hũ vẫn còn ấm rồi nói: “Cho cô góp 100 nghìn tiền xăng xe gửi Phú Yên với! Cô bán đậu hũ chớ cũng có tiền đây!”.

Người tiếp nhận cảm động đáp lại: “Vậy cô góp 50 nghìn, còn lại để tụi con góp cho đủ 100 nghen cô!”. Cô bật cười mà mắt rơm rớm, rồi mời mọi người ăn đậu hũ: “Ăn đi con, cô cho. Hết cũng được!”.

Mọi người xung quanh đều rưng rưng bởi người phụ nữ bán rong này có thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng vẫn dành dụm chút tiền ít ỏi để san sẻ với đồng bào. Những trường hợp như cô bán đậu hũ này có ở khắp nơi và hành động ấm áp của họ có sức lan tỏa lớn, khiến bao người khác cũng làm theo.

Cô bán tàu hũ góp 100.000 đồng gửi bà con Đắk Lắk. (Ảnh: Nhung Lê)

Một trường hợp khác cũng được lan tỏa trên mạng xã hội: Người phụ nữ quê Thái Nguyên vào TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ) làm nghề mua bán ve chai tuy chật vật mưu sinh mỗi ngày vẫn dành số tiền bằng cả tuần lao động vất vả để giúp đồng bào vùng lũ. Tuy chỉ kiếm được khoảng 50 - 100 nghìn đồng mỗi ngày nhưng khi nghe tin có điểm tiếp nhận hỗ trợ, chị mua 3 thùng mì và 1 thùng sữa, tổng trị giá 600 nghìn đồng rồi chở đến bằng chiếc xe máy cũ thường dùng để thu mua ve chai.

Người phụ nữ Thái Nguyên làm nghề ve chai chở 3 thùng mì, 1 thùng sữa ủng hộ. (Ảnh: Bình Dương 24h)

Hình ảnh những người già khó khăn, sức yếu khệ nệ mang đồ cứu trợ đến đóng góp càng làm cư dân mạng xúc động. Bà Huỳnh Thị Năm (73 tuổi), thuộc diện hộ nghèo ở Quảng Ngãi, cẩn thận dắt chiếc xe đạp cũ đến điểm nhận hàng hỗ trợ, phía sau xe là thùng mì, món quà bà mua bằng số tiền dành dụm ít ỏi. Bà chỉ mong chút quà nhỏ này có thể giúp bà con vùng lũ bớt phần vất vả.

Gia đình bà là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn mua đồ gửi cho đồng bào miền Trung lũ lụt. (Ảnh: Đỗ Thành Sự)

"Lá rách ít đùm lá rách nhiều là đây chứ đâu, nhìn mà thấy ấm áp"; "Hình ảnh bà là minh chứng đẹp đẽ nhất cho sự đoàn kết của người Việt Nam trong hoạn nạn"... là những bình luận dưới ảnh cụ bà.

Còn ở Đắk Lắk, cụ ông bán vé số tật nguyền mất cả hai chân và hai tay cũng đội mưa, đi xe lăn đến điểm tiếp nhận. Có ngày ông đến hai lần, mang theo mì tôm, sữa để ủng hộ bà con. Những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt khi biết ông mưu sinh bằng nghề bán vé số, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Video: Cụ ông đi xe lăn ủng hộ bà con lũ lụt. (Nguồn: @hoangkhanhbanme)

Trước đó, khi một số tỉnh miền Bắc gặp lũ lụt, cụ ông này cũng đến góp chút quà. Dù chỉ một gói mì, một thùng hàng nhỏ, tấm lòng của cụ khiến ai cũng nghẹn ngào. "Có khi những con người nghèo nhất lại là những người cho đi nhiều nhất, đó chính là vẻ đẹp bất tận của nghĩa đồng bào", một người dùng mạng bình luận.

Mã QR tiệm giặt ủi là tài khoản của quỹ cứu trợ

Sáng 23/11, khi đến tiệm giặt ủi 3S trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An, TP.HCM lấy đồ và thanh toán, khách hàng nhận ra mã QR dán trên cửa là tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay vì tài khoản cá nhân của chủ tiệm, anh Biểu (32 tuổi, quê Cần Thơ). Không ít người giật mình khi quét mã và thấy “không phải tên chủ tiệm”, anh Biểu mỉm cười: “Đúng rồi đó, cứ chuyển đi. Đó là tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quý vị à”.

Chủ tiệm giặt ủi “nhường” tài khoản để khách chuyển thẳng vào quỹ cứu trợ. (Ảnh: Tôi là dân Dĩ An)

Anh cho biết toàn bộ số tiền khách thanh toán bằng chuyển khoản trong ngày hôm đó đều được gửi thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ. Hành động thiết thực này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. "Tiệm giặt ủi nhỏ, nhưng tấm lòng thì rộng mở vô cùng", một cư dân mạng bình luận.

Chuyến xe mang điện đến từng nhà

Không chỉ góp nhu yếu phẩm, nhiều nhóm thiện nguyện còn mang theo những thứ bà con cần nhất trong thời điểm khó khăn, đó là điện. Tại Nha Trang, anh Mẫn Phan cùng đội cứu trợ từ TP.HCM chạy xe xuyên đêm, mang theo nguồn điện để người dân sạc điện thoại, gọi về cho gia đình. Khi lương thực đã phần nào ổn định, điện và sóng liên lạc trở thành nhu cầu thiết yếu để trao đổi thông tin và kêu cứu khi cần. Nhóm đã đi từng hộ, mang theo bộ nguồn, giúp bà con kết nối giữa lúc bị chia cắt.

Anh Mẫn Phan cùng đội cứu trợ từ TP.HCM đã chạy xe xuyên đêm, mang theo nguồn điện để người dân sạc điện thoại.

Ba ngày luộc 25.000 trứng gửi gấp cho vùng lũ

Tại Cam Ranh (Khánh Hòa), một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện cùng mẹ luộc gần 25.000 quả trứng và chuẩn bị 150 thùng nước suối chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày để gửi tới bà con vùng bão lũ ở Cam Phước, Khánh Sơn, Diên Khánh và Phú Yên.

Ba ngày luộc 25.000 trứng gửi gấp cho vùng lũ. (Ảnh: @ciara_kim2105)

Ba ngày liên tục, hai mẹ con dậy từ 2h và làm việc tới 16h, chia từng phần nhỏ gồm 3 quả trứng và 1 bịch muối. Cô cho biết trứng luộc là món được người dân hỏi xin nhiều nhất, bởi quả trứng gọn nhẹ, đủ chất và dễ bảo quản là loại thực phẩm rất phù hợp với hoàn cảnh ngập sâu, thiếu thốn.

Món trứng luộc được người dân hỏi xin nhiều nhất. (Ảnh: @ciara_kim2105)

Những túi quần áo được ghi chú cẩn thận

Ở nhiều tỉnh thành, quần áo quyên góp được phân loại cẩn thận, ghi rõ giới tính, độ tuổi, cân nặng, để ai nhận là dùng được ngay. Những tờ giấy note nhỏ, những chiếc túi được xếp gọn gàng chính là minh chứng cho sự chu đáo và thương yêu từ những trái tim hướng về miền Trung trong những ngày này.

Những bọc quần áo được ghi rõ dành cho đối tượng nào.