Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng

Theo người dân tại Nha Trang bị lũ ngập nhà cửa, họ rất cần quần áo để mặc vì nước đã cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ đồ đạc trong nhà. Nhiều người cho biết đã 5 ngày nay chỉ có 1 bộ đồ duy nhất trên người.