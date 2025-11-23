Đời sống

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng

Chủ Nhật, 23/11/2025 18:29:30 +07:00

(VTC News) - Sau khi nước lũ rút, người dân Nha Trang cùng lực lượng chức năng hối hả dọn dẹp, lau chùi nhà cửa... ổn định lại cuộc sống.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 1

Lũ rút, khắp nơi tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) tràn ngập rác và đồ đạc hư hại. Nhiều lực lượng chức năng đã cùng người dân dọn dẹp và vệ sinh đường phố.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 2

Rác bủa vây khắp nơi.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 3

Suốt những ngày qua, người dân Nha Trang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 4

Tại những con hẻm ở phường Tây Nha Trang vẫn còn ngập nước khiến việc dọn dẹp của người dân thêm phần vất vả.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 5

Phương tiện cơ giới được huy động tối đa để phục vụ công tác dọn dẹp, vệ sinh phố xá.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 6

Đường phố, kênh mương quanh Nha Trang vẫn còn ngổn ngang sau khi nước lũ rút.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 7

Rất nhiều xe ô tô chết máy nằm dài giữa đường chờ giải cứu.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 8

Theo người dân tại Nha Trang bị lũ ngập nhà cửa, họ rất cần quần áo để mặc vì nước đã cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ đồ đạc trong nhà. Nhiều người cho biết đã 5 ngày nay chỉ có 1 bộ đồ duy nhất trên người.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 9

Hai vợ chồng lớn tuổi cố gắng lựa cho mình bộ đồ vừa vặn.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 10

Anh Nguyễn Văn Cường (ở Nha Trang) cho biết trong đời mình, anh chưa bao giờ thấy lũ lụt kinh hoàng đến thế.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 11

Dọc theo đường 23/10, trước mỗi nhà là một bãi rác khổng lồ với nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà bị nước phá hỏng.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 12

Các chiến sĩ Lữ đoàn 101 Vùng 4 hải quân hỗ trợ người dân Nha Trang dọn dẹp.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 13

Một gia đình lau dọn, vệ sinh cửa hàng bán cơm để nhanh chóng mở cửa trở lại.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 14

Anh Nguyễn Văn Minh cho biết những ngày qua gia đình anh phải ăn mì gói với nước lạnh. Hôm nay, anh đi khắp nơi để tìm chỗ đổi ga về nấu mì cho các con.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 15

Khắp thành phố, xe cứu hộ làm việc tối đa để giải cứu xe cộ hư hỏng trên đường vì ngập nước.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 16

Những đôi tay không biết mệt mỏi của lực lượng chức năng tiếp thêm tinh thần cho người dân gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 17

Từng xe bùn đất được các chiến sĩ trẻ hốt dọn khỏi khu vực nhà dân.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 18

Công nhân môi trường làm việc hết công suất trong những ngày này.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 19

Các chiến sĩ trẻ chẳng quản ngại vất vả để giúp đỡ người dân.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 20

Niềm vui khi chọn được những món đồ ưng ý của mọi người tại các cửa hàng.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 21

Bà Trương Minh Trân cho biết sau khi có lực lượng quân đội đến hỗ trợ, công việc lau dọn bàn ghế, đồ đạc ngập trong bùn tại cơ sở 2 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, phường Tây Nha Trang cũng trở nên nhẹ nhàng cho nhà trường.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 22

Niềm vui của một chiến sĩ trẻ sau khi giúp bà con dọn dẹp nhà cửa và đồ đạc.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 23

Người dân nhặt nhạnh, lau chùi những tài sản còn nguyên vẹn sau khi lũ rút.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 24

Những người hàng xóm giúp nhau dọn dẹp sau lũ.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 25

Nhờ sự chung tay của lực lượng chức năng và người dân, đường phố Nha Trang bắt đầu sạch sẽ trở lại.

Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng - 26

Niềm vui của 2 cha con sau khi nhà cửa được dọn dẹp và đường xá thông thoáng.

THIÊN TRANG
Bình luận
vtcnews.vn