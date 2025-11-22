Công nghệ hỗ trợ ứng cứu người dân vùng lũ lụt tại miền Trung

(VTC News) -

Drone Viettel Post ứng cứu tại vùng lũ Khánh Hòa

Theo thông tin từ Viettel Post, tính đến sáng 22/11, đơn vị này thực hiện hơn 30 chuyến bay Drone (máy bay không người lái) cứu trợ tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) với tổng khối lượng vận chuyển trên 600kg.

Drone Viettel Post thực hiện hơn 30 chuyến vận chuyển cứu trợ tại vùng lũ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Viettel Post)

Trước đó, với tình hình ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực, tại xã Vĩnh Phương và Phú Bình (Khánh Hoà), Viettel Post đã khẩn trương điều động 5 drone cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ để sẵn sàng ứng cứu, vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập sâu.

Ngay khi được triển khai, drone lập tức thực hiện khảo sát địa hình từ trên cao, xác định các khu vực bị chia cắt, điểm ngập sâu và những vị trí cần hỗ trợ khẩn cấp.

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Nhà mạng VinaPhone cho biết, trong những ngày qua, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại các khu vực miền Trung chịu tác động trực tiếp của mưa lũ.

Đội ngũ kỹ sư VinaPhone đã túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng tại những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

Kỹ thuật viên VNPT túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn kết nối dịch vụ. (Ảnh: VNPT)

Song song đó, nhà mạng tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động. Người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị và khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định.

VinaPhone hỗ trợ người dân sạc pin tại điểm giao dịch. (Ảnh: VNPT)

Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí và liên tục 24/7, tăng cường nhân sự để tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu từ khách hàng. Trong thời gian hỗ trợ, khách hàng tại các địa bàn được cơ quan chức năng xác định là vùng lũ sẽ được tặng 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB data sử dụng trong 7 ngày. Chương trình hỗ trợ này diễn ra từ ngày 22/11 đến hết 29/11/2025.