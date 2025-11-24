Cộng đồng mạng lên án hành vi dùng AI tạo ảnh giả về lũ miền Trung để câu view

(VTC News) -

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng với cảnh tượng người dân mắc kẹt, kêu cứu, lũ cuốn trôi tài sản... kèm câu chuyện xúc động thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ mạnh. Rất nhiều người không nhận ra đây là sản phẩm của AI, đặc biệt là với người lớn tuổi.

Khi biết những hình ảnh khiến mình rơi nước mắt vì lo lắng cho đồng bào, thậm chí cố gắng lan truyền thông tin để tìm cách cứu giúp, nhiều cư dân mạng phẫn nộ vì thấy tình cảm hướng về vùng lũ của người dân đang bị xúc phạm, làm gia tăng nỗi đau, đồng thời thông tin giả có thể gây nhiễu cho công tác cứu hộ, cứu trợ, khiến các nạn nhân thật sự phải chờ đợi lâu hơn.

"Lúc đầu, tôi xem cũng tưởng thật, mãi sau đọc bình luận mới biết là sản phẩm AI. Rất bức xúc, xem các clip được chia sẻ tràn lan gây ra hiệu ứng tiệu cực"; "Những thảm họa như thiên tai lũ lụt mà có người lại nhẫn tâm 'câu view bẩn', khiến nỗi đau ngày càng lan rộng"; "Hình ảnh cậu bé ngồi co ro ôm chú chó giữa biển nước hay bà cụ ngồi trên mái nhà ăn bánh mỳ khiến tôi bật khóc, hóa ra đó lại toàn sản phẩm AI tạo ra, vô cùng bức xúc...".

Những hình ảnh, clip giả mạo được tạo bằng AI thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Hồng Quân cho rằng, những tin giả kiểu này có thể hại người: "Giữa lúc mưa lũ gây đau thương tại các tỉnh miền Trung, những kẻ bất chấp để câu kéo tương tác thật quá vô lương tâm vì những người ở vùng an toàn lo lắng, bất an. Thậm chí, nhiều người vì xem phải tin giả như 'vỡ đập Am Chúa', 'Tin khẩn, người dân khu vực Chợ Ga, Nha Trang bắt buộc phải di dời'... mà tức tốc bỏ hết công việc, không ngại hiểm nguy phi về quê ngay trong đêm. Tin giả bằng AI trực tiếp hại người, chứ không chỉ còn vô thưởng vô phạt".

Nhiều người dùng nhận định, hành vi tạo tin giả bằng AI khiến việc cứu hộ, cứu nạn trở nên khó khăn hơn, cần phải xem xét phạt thật nặng. "Hành vi này không chỉ lừa dối, đánh vào tâm lý người xem mà còn bị lợi dụng để gây kích động, làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ của các đoàn tình nguyện, lượng lượng chức năng. Tôi mong sớm có án phạt nặng giải quyết triệt để vấn nạn này", Mai Chi viết.

Phan Nga chia sẻ: "Nhiều đoàn tình nguyện vì xem clip, hình ảnh AI mà đến nhầm chỗ cần cứu trợ, gây chậm trễ. Thậm chí, có người còn đem nhầm đồ quyên góp đến địa điểm người dân đã sơ tán hết rồi. Mức phạt đưa thông tin giả lên mạng gây ảnh hưởng đến lợi ích người khác chỉ có từ 10 triệu đến 20 triệu đồng là quá nhẹ. Tôi nghĩ trong trường hợp này phải tăng gấp 10 lần".

Mộc Anh bình luận: "Hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI nguỵ tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang diễn ra từng giờ. Những hình ảnh bằng AI toàn gắn sản phẩm bán hàng, đây chính là kiếm tiền trên nỗi đau của đồng bào. Chính quyền cần phải phạt tặng, thậm chí hình sự hóa".

Cư dân mạng nhắc nhở nhau cần tỉnh táo, chia sẻ thông tin chính xác, đây cũng là cách giúp đỡ đồng bào miền Trung trong thiên tai. Hoàng Anh viết: "Mỗi một dòng thông tin chính xác được chia sẻ sẽ giúp lực lượng chức năng cứu trợ đúng người, đúng thời điểm. Như vậy, bạn đã giúp ích được rất nhiều rồi".

Vũ Kiên bày tỏ: "Công nghệ trí tuệ nhân tạo hay bất cứ sản phẩm tiên tiến nào khác sinh ra với sứ mệnh phục vụ con người và làm cuộc sống tốt lên. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là các công cụ mà thôi, tất cả còn nằm ở cách mà con người sử dụng nữa. Mọi cá nhân cần luôn phản biện, suy nghĩ thật kỹ để không bị kẻ xấu lợi dụng".