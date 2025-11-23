Khánh Hòa chi tiền hỗ trợ người dân có nhà bị sập, hư hỏng do lũ lụt

Ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bộ tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn hoặc bị nước cuốn trôi, không còn nơi ở sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà. Những hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa.
Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các hộ có nhà bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đang gặp khó khăn; học sinh từ bậc tiểu học trở lên thuộc các hộ này được nhận 500.000 đồng/em để mua sách vở, đồ dùng học tập.
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND cấp xã báo cáo, tổng hợp kết quả chi trả và thực hiện việc quyết toán kinh phí đúng quy định.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách Trung ương cấp cho địa phương, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.
Cũng trong ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tính đến ngày 23/11, mưa lũ lịch sử đã khiến 15 người chết, 20 người bị thương; 30.655 hộ với 115.384 nhân khẩu bị ngập sâu từ 1–3m.
Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỉ đồng, bao gồm thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông (trong đó: Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng).
Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho Nhân dân.
Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng lưu ý vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được.
Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà (số liệu mới nhất là khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi), trước 31/1/2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân, các địa phương xây dựng đề án cụ thể để đề xuất cách làm, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của các địa phương. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30/11 phải xong.
