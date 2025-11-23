Khánh Hòa chi tiền hỗ trợ người dân có nhà bị sập, hư hỏng do lũ lụt

(VTC News) -

Ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bộ tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn hoặc bị nước cuốn trôi, không còn nơi ở sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà. Những hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa.

Khánh Hòa vừa hứng chịu trận lũ lịch sử.

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các hộ có nhà bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đang gặp khó khăn; học sinh từ bậc tiểu học trở lên thuộc các hộ này được nhận 500.000 đồng/em để mua sách vở, đồ dùng học tập.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND cấp xã báo cáo, tổng hợp kết quả chi trả và thực hiện việc quyết toán kinh phí đúng quy định.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách Trung ương cấp cho địa phương, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tính đến ngày 23/11, mưa lũ lịch sử đã khiến 15 người chết, 20 người bị thương; 30.655 hộ với 115.384 nhân khẩu bị ngập sâu từ 1–3m.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỉ đồng, bao gồm thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân và doanh nghiệp.