Xử phạt tài xế ô tô đi sai phần đường, cãi nhau với người đi đúng

(VTC News) -

Tài xế ô tô đi sai phần đường, sau đó xuống xe cãi nhau với người đi đúng. (Video: Cục CSGT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý một tài xế ô tô sau khi người dân phản ánh phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Trước đó, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc ô tô màu đỏ di chuyển sai phần đường. Sau khi xuống xe, tài xế có lời qua tiếng lại với người điều khiển phương tiện đang đi đúng chiều.

Chưa dừng lại, người này còn mở nắp capo và dùng điện thoại ghi hình lại tài xế của chiếc xe đang đi đúng phần đường.

Video cùng hình ảnh phương tiện sau đó được người dân gửi đến trang Facebook của Cục CSGT để phản ánh. Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT chuyển nội dung cho Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, xử lý theo quy định.

Ông N.V.T. mở nắp capo và dùng điện thoại ghi hình lại tài xế của chiếc xe đang đi đúng phần đường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Từ thông tin được cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 10 đã xác minh và xác định người lái chiếc ô tô biển số 30L-310.XX là ông N.V.T. Người này được mời đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông N.V.T. thừa nhận mình đã điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Tài xế cam kết không tái phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 10 lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T về hành vi “Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định”.

Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết việc tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp qua các kênh phản ánh giúp lực lượng chức năng có thêm nguồn để phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Qua đó, cơ quan chức năng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.