Xử phạt người đàn ông đăng video đồi trụy trong quán karaoke lên Facebook

(VTC News) -

Công an xã Yên Lập (Phú Thọ) xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng với N.X.H (SN 1992, trú tại xã Yên Lập, Phú Thọ) do đăng tải nội dung đồi trụy trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Yên Lập phát hiện tài khoản Facebook N.X.H đăng tải “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy”, kèm theo video nội dung khiêu dâm, đồi trụy, ghi lại cảnh một đôi nam nữ quan hệ tình dục trong quán karaoke.

Nội dung N.X.H đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Yên Lập xác định chủ tài khoản là N.X.H. Làm việc với cơ quan công an, N.X.H thừa nhận hành vi đăng tải nội dung nêu trên, nhận thức được vi phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả xác minh, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.H số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

N.X.H. tại cơ quan công an.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người sử dụng mạng xã hội tùy tiện đăng tải, chia sẻ nội dung không phù hợp, vi phạm quy định của pháp luật. Không gian mạng là môi trường để kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ những giá trị tích cực, nhưng cũng đòi hỏi mỗi người dùng phải có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải.

Những thông tin, hình ảnh mang tính chất đồi trụy có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường văn hóa trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung.

Mỗi người cần tuyệt đối không đăng tải, phát tán nội dung đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục hoặc các nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi vi phạm trên không gian mạng.