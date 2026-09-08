Uống rượu rồi đăng tin sai sự thật về trường học, người đàn ông bị phạt

(VTC News) -

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Lâm Bảo Bảo” đăng thông tin cho rằng Trường THCS Tố Hữu thu 5 triệu đồng đối với các trường hợp học sinh trái tuyến. Bài viết gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Công an xác định chủ tài khoản là H.T.X (SN 1985, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế). Qua xác minh với cơ quan chức năng và một số phụ huynh, nội dung trên được xác định hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Huế làm việc với H.T.X - chủ tài khoản Facebook “Lâm Bảo Bảo”

Tại cơ quan công an, H.T.X thừa nhận đăng thông tin trên do bức xúc cá nhân và uống rượu. Sau đó, người này chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế xử phạt H.T.X 5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân, theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ; không lan truyền nội dung chưa được xác thực, có tính chất quy chụp, vu khống, xúc phạm người khác.

Không gian mạng không phải là nơi có thể tùy ý phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm. Mỗi người cần trở thành người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không tiếp tay lan truyền tin giả, tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, văn minh.