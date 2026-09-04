Xử phạt 9 người mua bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp có hành vi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán. Tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng.

Các trường hợp trên bị xử phạt theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trước đó, trong quá trình theo dõi tình hình trên không gian mạng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội có tên “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền”.

Công an làm việc với những người vi phạm quy định về hoạt động thanh toán. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tại các hội, nhóm này thường xuyên xuất hiện những nội dung kêu gọi người dùng tham gia mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận tiền hoa hồng. Các bài đăng đưa ra lời mời gọi như chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có thể kiếm tiền.

Theo cơ quan công an, thành viên trong những hội, nhóm trên chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị thu hút bởi những lời mời kiếm tiền nhanh trên mạng.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định 9 trường hợp gồm N.X.B. (SN 2007), N.B.Q. (SN 2007), T.H.Q.V. (SN 2008), T.Q.T. (SN 2007), cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang; V.M.B. (SN 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang); L.Q.T. (SN 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang); V.M.S. (SN 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); L.H.D. (SN 2007, trú tại tổ dân phố 15, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu); D.T.A. (SN 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).

Theo kết quả xác minh, 9 trường hợp này đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng. Với hành vi vi phạm, cả 9 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng cho người khác. Người dân không cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác sử dụng.

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có hoạt động mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong các trường hợp thuộc quy định.

Trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.