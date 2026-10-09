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Xuất bản ngày 09/10/2026 02:35 PM
Xuất bản ngày 09/10/2026 02:35 PM

XSGL 9/10/2026 - Kết quả xổ số Gia Lai ngày 9/10/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSGL 9/10/2026, trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/10/2026 nhanh nhất, chính xác nhất vào lúc 17h15, xổ số Gia Lai 9/10.

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 9/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 9/10 - Kết quả xổ số Gia Lai 9/10/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 9/10/2026.

Kết quả XSMT Gia Lai ngày 09/10/2026
Chưa có kết quả

Xem lại KQXSGL các kỳ trước

- XSGL 2/10/2026

Ở kỳ quay ngày 2/10/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 518348. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 2/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 2/10/2026.

XSGL 2/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 2/10/2026.

- XSGL 25/9/2026

Ở kỳ quay ngày 25/9/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 905589. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 25/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 25/9/2026.

XSGL 25/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 25/9/2026.

- XSGL 18/9/2026

Ở kỳ quay ngày 18/9/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 049669. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 18/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 18/9/2026.

XSGL 18/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 18/9/2026.

- XSGL 11/9/2026

Ở kỳ quay ngày 11/9/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 824706. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 11/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 11/9/2026.

XSGL 11/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 11/9/2026.

- XSGL 4/9/2026

Ở kỳ quay ngày 4/9/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 466786. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 4/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 4/9/2026.

XSGL 4/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 4/9/2026.

- XSGL 28/8/2026

Ở kỳ quay ngày 28/8/2026, giải đặc biệt xổ số Gia Lai là 922664. Kết quả các hạng giải như sau:

XSGL 28/8, kết quả xổ số Gia Lai ngày 28/8/2026.

XSGL 28/8, kết quả xổ số Gia Lai ngày 28/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 9/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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