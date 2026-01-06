Xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

(VTC News) -

Ngày 6/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với 19 bị cáo.

Trong vụ án này, Mai Vũ Minh (40 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) cùng 3 bị cáo khác bị truy tố về tội Rửa tiền. Nhóm còn lại gồm Phạm Văn Nhân (45 tuổi), Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Ngân) và 10 bị cáo khác bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Lập đường dây chuyển tiền trái phép từ năm 2016

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai quốc gia ngày càng lớn, từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác tham gia. Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận số điện thoại người nhận.

Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với đầu mối phía Campuchia để thông báo cho người nhận đến địa điểm đã hẹn lấy tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Cơ quan chức năng xác định, mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này bị giới hạn tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý.

Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên, phí 0,5% trên tổng số tiền gửi. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2%.

Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền của khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu, chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền.

Qua đối chiếu sổ sách, Nghĩa xác định tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng. Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương; các nhân viên khác được trả công từ 133 triệu đến 600 triệu đồng.

Tiệm vàng Đức Long chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng

Cáo trạng nêu rõ, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Do mới bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh, thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột Ngân) và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Từ thông tin này, Ngân và các nhân viên thực hiện giao tiền. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân và Hòa kiểm đếm tiền, sau đó Ngân thông báo đã nhận tiền cho Duyên.

Theo sổ sách, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD.

Đối với các giao dịch trước tháng 11/2023, Ngân khai đã ghi chép nhưng sau đó vứt bỏ. Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD sang Trung Quốc và 51.000 USD sang Campuchia.

Trong cùng vụ án, Mai Vũ Minh (41 tuổi), Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwu (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương bị truy tố về tội Rửa tiền, do tham gia nhận và chuyển tiền cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Liên quan đến vụ án, Mai Trà My (chị gái Minh) và Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã và sẽ bị xử lý khi bắt giữ được.