'Lộ diện' 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ

(VTC News) -

Liên quan đến vụ mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng câu kết với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Đường dây "rửa tiền" bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã câu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng, đối tượng chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo ( nhân viên ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến (nhân viên ngân hàng VPBank); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng VPBank).

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng MBV Chi nhánh Bình Dương, Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống, đường dây này còn sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Đây là thủ đoạn mới, nguy hiểm, nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp, gây khó khăn cho công tác kiểm soát tài chính và phòng chống tội phạm công nghệ cao.