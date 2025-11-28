Phá đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng liên quan nhóm tội phạm ở Campuchia

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố tổng cộng 33 bị can.

Nhóm người trong đường dây rửa tiền vừa bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (trú Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (trú TP Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (trú Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (trú Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (trú Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (trú Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (trú Gia Lai), Châu Thế Anh (trú Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (trú Quảng Trị).

Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.