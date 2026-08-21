Xếp hàng 19 lần để sưu tập đủ bộ thẻ lịch sử 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Nhiều cựu chiến binh xúc động khi tham gia trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.

Ngày 21/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” bước sang ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng phục vụ người dân và du khách tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM).

Sức hút của chương trình không giảm sau hai ngày đầu. Từ sáng, dòng người tiếp tục tìm đến đăng ký, xếp hàng chờ đeo kính VR để “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Trong số những người có mặt ngày cuối, không phải ai cũng lần đầu đến trải nghiệm.

Xếp hàng 19 lần, vẫn thiếu hai tấm card mong chờ nhất

Đỗ Ngọc Hoàng (ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) là một trong những vị khách đặc biệt như vậy. Cả ba ngày chương trình diễn ra, ngày nào Hoàng cũng có mặt tại Dinh Độc Lập. Tính đến ngày cuối, anh đã 19 lần xếp hàng để tham gia trải nghiệm.

Đỗ Ngọc Hoàng vui mừng khi nhận được đủ bộ thẻ lịch sử từ Ban tổ chức.

Hoàng kể lần đầu đến chương trình vì tò mò với công nghệ thực tế ảo, muốn tận mắt chứng kiến không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được tái hiện. Hôm ấy, anh đến sớm và sau trải nghiệm nhận được một bộ quà từ Ban tổ chức gồm bản sao bản Tuyên ngôn Độc lập, thiệp lưu bút và một tấm thẻ lịch sử.

Mỗi tấm thẻ được Ban tổ chức thiết kế bo góc, mặt trước in hình một nhân vật lịch sử, mặt sau là tiểu sử ngắn gọn về cuộc đời, sự nghiệp. Cả bộ gồm 16 tấm giới thiệu các vị lãnh tụ, tướng lĩnh của đất nước qua các thời kỳ.

Theo thể lệ chương trình, 200 lượt khách đầu tiên mỗi ngày được Ban tổ chức tặng thẻ sau khi hoàn thành trải nghiệm. Với những người tham gia từ lượt thứ 201 trở đi, để nhận được thẻ, khách trải nghiệm phải trả lời đúng đầy đủ bộ câu hỏi của Ban tổ chức. Cơ chế này khiến hành trình sưu tập của Hoàng không hề đơn giản.

Ngày đầu đến sớm, Hoàng nằm trong nhóm khách được nhận quà. Nhưng ở những lượt sau, có thời điểm anh đến khi chương trình đã vượt qua 200 lượt khách đầu tiên nên phải tham gia trả lời câu hỏi. Có lần Hoàng trả lời chưa chính xác và không nhận được thẻ, những lần nhận được quà lại có thể gặp nhân vật đã sở hữu.

Bởi vậy, sau 19 lần xếp hàng trong ba ngày, Hoàng mới sưu tập được 9/16 thẻ khác nhau. Hoàng cho biết những thông tin được in trên từng tấm thẻ khiến anh càng muốn hoàn thiện bộ sưu tập.

“Tôi thấy bộ thẻ rất ý nghĩa. Mặt trước là hình ảnh, mặt sau có tiểu sử của từng nhân vật nên tôi muốn có đủ 16 tấm để đọc, tìm hiểu và cố gắng học, nhớ tiểu sử của cả 16 vị. Như vậy mình vừa sưu tập, vừa biết thêm về lịch sử”, Hoàng chia sẻ.

Hoàng cho biết sẽ học thuộc tiểu sử các lãnh tụ, tướng lĩnh trong 16 tấm thẻ vừa nhận được.

Mỗi lần nhận được một thẻ mới, Hoàng đều xem kỹ nhân vật ở mặt trước rồi đọc phần thông tin phía sau. Những tấm đã có được giữ lại, những nhân vật còn thiếu trở thành mục tiêu cho những lượt tiếp theo.

Câu chuyện về vị khách có mặt đủ ba ngày, xếp hàng tới 19 lần để sưu tập đủ bộ và đặt mục tiêu tìm hiểu tiểu sử của cả 16 nhân vật khiến Ban tổ chức đặc biệt chú ý. Họ quyết định dành tặng Hoàng món quà riêng gồm chiếc khăn mang biểu tượng “Trở về thời khắc thiêng liêng” cùng trọn bộ 16 thẻ lịch sử.

Lần này, Hoàng không còn phải chờ xem mình có nhận trùng hay trả lời đúng câu hỏi hay không. Với anh, đủ 16 tấm không phải là điểm kết thúc của một cuộc “săn” quà, mà là lúc bắt đầu mục tiêu đã đặt ra, đó là đọc và ghi nhớ thông tin về cả 16 nhân vật lịch sử.

“Xem đã lắm, mai con đi tiếp”

Đỗ Ngọc Hoàng là trường hợp đặc biệt khi trải nghiệm tới 19 lần, song không phải vị khách duy nhất quay trở lại “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Bé Cao Trần Quang Khải cùng chị đi trải nghiệm lần thứ hai.

Trong ba ngày chương trình diễn ra, nhiều người đến Dinh Độc Lập lần thứ hai, thứ ba. Có người muốn trải nghiệm lại không gian Ba Đình năm 1945, người đưa thêm bạn bè và người thân cùng tham gia, cũng có những vị khách nhỏ tuổi thích thú với cả kính VR lẫn những tấm thẻ nhận được sau chương trình.

Cao Trần Quang Khải, học sinh lớp 3, là một trong số đó. Khải được chị đưa đến trải nghiệm hai lần. Thế nhưng sau khi tháo kính VR lần thứ hai, cậu bé vẫn đầy hào hứng.

“Xem đã lắm, mai con đi tiếp”, Khải nói sau lần trải nghiệm thứ hai vào chiều 20/8.

Sự thích thú của một cậu bé lớp 3 đến rất tự nhiên. Khải thích cảm giác được đeo kính, nhìn ngắm không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 hiện ra xung quanh, nghe giọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Sau trải nghiệm, em lại chờ xem tấm card mình nhận được là nhân vật nào.

Với Khải, lần thứ hai vẫn chưa đủ, cậu bé đã háo hức nghĩ đến lần tiếp theo ngay khi vừa kết thúc trải nghiệm.

Không riêng Khải, tại khu vực chương trình cũng dễ bắt gặp những vị khách đã quen với quy trình đăng ký, nhận số thứ tự và chờ đến lượt vì từng tham gia trước đó.

Khải hào hứng khi được chứng kiến thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập qua kính VR.

Một nhóm bạn trẻ quay trở lại sau lần trải nghiệm trước, mang theo những tấm thẻ đã nhận để xem lần này có thêm nhân vật mới hay không.

Một gia đình khác cũng đưa con trở lại sau lần trải nghiệm đầu tiên. Điều khiến phụ huynh bất ngờ là sau khi mang thẻ về nhà, đứa trẻ bắt đầu hỏi về nhân vật được in trên đó và muốn biết trong bộ còn có những ai.

Từ sự tò mò với chiếc kính VR, những đứa trẻ có thêm một sự tò mò khác về lịch sử. Đó cũng là điểm thú vị của bộ thẻ mà Ban tổ chức chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” dành tặng người tham gia.