Xe Trung Quốc áp đảo hạng mục trang bị nổi bật tại Car Choice Awards 2026

(VTC News) -

Danh sách đề cử năm nay gồm có các mẫu xe: Jaecoo J5, Omoda C5, Geely EX2, Lynk & Co 900 và Lynk & Co 02.

Hạng mục “Xe mới trang bị nổi bật của năm” của Car Choice Awards 2026 (CCA) tập trung vào những mẫu xe có hệ thống trang bị đáng chú ý trong tầm giá và tạo ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị sử dụng hàng ngày.

Jaecoo J5

Jaecoo J5 là mẫu SUV cỡ B+ được lắp ráp trong nước và mang tới ba lựa chọn về hệ truyền động gồm động cơ xăng, hybrid SHS-H và thuần điện.

Điểm nhấn về trang bị của J5 nằm ở màn hình trung tâm cỡ lớn, camera toàn cảnh, cửa sổ trời toàn cảnh cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái. Việc một mẫu xe có nhiều lựa chọn hệ truyền động nhưng vẫn duy trì lượng trang bị tương đối dày giúp J5 xuất hiện đồng thời ở nhiều hạng mục khác tại CCA 2026. Jaecoo J5 hiện được phân phối với 4 phiên bản, có mức giá dao động từ 599 tới 749 triệu đồng chưa bao gồm ưu đãi.

Omoda C5

Mẫu xe cùng nhà với Jaecoo J5 là Omoda C5 tiếp tục thể hiện rõ chiến lược đa dạng hóa lựa chọn trang bị của hãng Trung Quốc này.

Trang bị nổi bật trên Omoda C5 gồm camera 360 độ, hệ thống treo sau dạng liên kết đa điểm và dàn âm thanh 8 loa Sony. Phiên bản Flagship của mẫu xe này được bổ sung gói hỗ trợ lái ADAS. Omoda C5 hiện được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá dao động từ 539 tới 749 triệu đồng.

Geely EX2

Geely EX2 là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong nhóm đề cử, từ 459 đến 499 triệu đồng.

EX2 nổi bật trong nhóm xe điện đô thị nhờ được trang bị dẫn động cầu sau, hệ thống treo sau đa liên kết, màn hình trung tâm 14,6 inch và hệ truyền động điện tích hợp 11 trong 1. Xe dùng pin LFP 39,4 kWh, phạm vi hoạt động công bố 395 km theo chuẩn NEDC.

Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 là mẫu SUV cỡ lớn có mức giá 3,069 tỷ đồng, cao nhất trong số 5 đề cử của hạng mục.

Khoang nội thất là nơi Lynk & Co 900 thể hiện rõ hàm lượng trang bị thông qua các yếu tố công nghệ và tiện nghi nằm ở hàng ghế thứ hai có thể xoay 90 độ ra ngoài hoặc 180 độ về phía sau, hệ thống âm thanh Harman Kardon 31 loa công suất tối đa 2.640 W và nhiều màn hình kích thước lớn.

Lynk & Co 02

Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam lọt vào nhóm đề cử, được giới thiệu trong tháng 8/2026.

Lynk & Co 02 định vị theo hướng thể thao và công nghệ với khoang lái tập trung nhiều vào màn hình, khả năng kết nối cùng các hệ thống hỗ trợ người lái. Việc xuất hiện đồng thời ở các hạng mục Xe thuần điện mới của năm, Xe Gen Z và Xe mới trang bị nổi bật cho thấy 02 là một trong những sản phẩm được Lynk & Co tập trung mạnh vào nhóm khách hàng trẻ và trải nghiệm công nghệ.

Việc cả 5 đề cử đều thuộc về các thương hiệu Trung Quốc phản ánh rõ một xu hướng trên thị trường: các hãng xe tới từ quốc gia này đều sử dụng hàm lượng trang bị và công nghệ như một trong những công cụ thu hút người dùng. Đây cũng là điểm để người dùng cân nhắc với các mẫu xe Trung Quốc, vốn chưa mạnh về yếu tố thương hiệu tại Việt Nam.