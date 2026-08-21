Xe nhỏ thuần điện: Lời giải cho bài toán di chuyển và ô nhiễm đô thị

(VTC News) -

Sự bùng nổ của minicar tại Việt Nam

Tháng 7/2026 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ thuần điện (mini/micro EV). Cụ thể, mẫu VinFast VF 3 dẫn đầu toàn thị trường với 5.564 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Mẫu Minio Green cũng ghi nhận mức tăng sức mua đáng kể với 2.429 xe. Đặc biệt, tân binh VF 2 - một mẫu minicar khác của VinFast - đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với gần 29.000 đơn đặt cọc sớm chỉ trong đợt ra mắt cuối tháng 7.

Chiếc VF 2 vừa ra mắt của VinFast.

Những con số biết nói này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy phân khúc xe điện mini không còn là một “trào lưu thử nghiệm” hay ngách thị trường nhỏ hẹp, mà đã vươn mình trở thành phân khúc chủ lực định hình lại thói quen di chuyển của người Việt.

Sự lên ngôi của xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam thực chất không nằm ngoài xu hướng giao thông đang thịnh hành trên toàn cầu. Tại Nhật Bản, dòng xe cỡ nhỏ (Kei-car) sử dụng động cơ thuần điện như Nissan Sakura đang thống trị các bảng xếp hạng doanh số nhờ lợi thế về kích thước tối ưu, luồn lách dễ dàng trong các con phố dân sinh và được hưởng chính sách ưu đãi thuế quan trọng từ chính phủ.

Tương tự, tại châu Âu, các dòng xe điện siêu nhỏ (Micro-EV) hay xe 4 bánh hạng nhẹ như Citroën Ami, Dacia Spring đang trở thành “cứu cánh” tại các thành phố cổ kính có đường hẹp như Paris hay Rome, đặc biệt là khi các quốc gia này đang áp dụng khắt khe các vùng phát thải thấp - nơi cấm cửa triệt để các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong cũ kỹ.

Cấu trúc không gian tại các đại đô thị như Hà Nội và TP.HCM có rất nhiều nét tương đồng với các thành phố trên thế giới về đặc điểm giao thông chật hẹp, ngõ ngách đan xen chằng chịt và mật độ phương tiện cá nhân khổng lồ. Chính vì vậy, xe điện cỡ nhỏ đáp ứng trúng “điểm chạm” khát khao của người tiêu dùng đô thị. Qua các khảo sát thực tế gần đây trên các diễn đàn sử dụng ô tô điện cỡ nhỏ, lý do lớn nhất khiến người tiêu dùng “xuống tiền” hội tụ ở ba điểm chính: chi phí vận hành siêu tiết kiệm, tính linh hoạt tối đa khi di chuyển, và khát khao hướng tới lối sống xanh, an toàn.

Nhiều người dùng chia sẻ, chi phí sạc điện cho một chiếc xe mini trung bình chỉ mất vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, rẻ tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với việc đổ xăng cho một chiếc xe máy tay ga phân khối lớn. Kích thước chiều dài thông thường chỉ loanh quanh mức 3 mét giúp các mẫu xe này luồn lách dễ dàng trong giờ cao điểm, quay đầu gọn gàng trong các con phố hẹp, và giải quyết triệt để “căn bệnh sợ đỗ xe” của giới tài xế đô thị.

Dòng xe Kei cars trên đường phố Nhật Bản.

Hơn hết, trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường và mức độ ô nhiễm khói bụi mịn ngày càng gia tăng, một không gian di chuyển khép kín, có điều hòa và che chắn an toàn đang là nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sức khỏe. Sự chuyển dịch từ xe máy lên xe ô tô điện cỡ nhỏ không đơn thuần là câu chuyện mua sắm phương tiện, mà là sự nâng cấp chất lượng sống rõ rệt.

Lời giải cho bài toán ô nhiễm đô thị

Bên cạnh những con số bán hàng ấn tượng gây xôn xao thị trường, vai trò của xe điện cỡ nhỏ trong việc thay thế phương tiện hai bánh động cơ đốt trong và bảo vệ môi trường đô thị đang ngày càng được khẳng định rõ nét.

Anh Hoàng Linh, người theo dõi ngành xe lâu năm, nhận định trong bối cảnh các quy định về khí thải tại khu vực trung tâm ngày càng chặt chẽ, chiếc xe điện cỡ nhỏ như VF 2 không chỉ là lựa chọn kinh tế mà còn hết sức thực tế. “Với kích thước nhỏ gọn, xe có thể dễ dàng xoay trở trong các ngõ nhỏ, tìm chỗ đỗ thuận lợi hơn hẳn so với các mẫu xe cỡ B hay SUV”, anh phân tích.

Còn anh Nguyễn Quang, sinh sống tại phường Hồng Hà (Hà Nội) bày tỏ ý định mua mẫu xe điện Việt để thay thế xe máy xăng ở nhà: “Với VF 2, người dùng có chiếc xe gọn gàng, linh hoạt, chấp hết các loại ngõ hẻm nhưng lại an toàn và tiện lợi hơn xe máy. Hiện nay, hầu như mọi người đi lại trong phố cũng chỉ chở 1-2 người thì thay vì đi xe máy để hít khói, đội mưa thì mua VF 2 là rất hợp lý”.

Việc từng bước thay thế hàng triệu chiếc xe máy xăng đang rỉ sét, xả khói trực tiếp ngang tầm hít thở của người đi đường bằng các mẫu xe thuần điện cỡ nhỏ sẽ tạo ra một bước ngoặt về chất lượng không khí. Không có ống xả, không phát sinh nhiệt lượng dư thừa và không tiếng ồn động cơ, những chiếc xe này sẽ góp phần kéo giảm trực tiếp nồng độ bụi mịn PM2.5 và khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính tại các giao lộ thường xuyên ùn tắc.

Có thể nói, minicar thuần điện không chỉ là phương tiện cá nhân, mà chính là một phần của lời giải bền vững để các đô thị Việt Nam tiến nhanh hơn tới mục tiêu Net Zero.