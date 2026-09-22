Loạt xe MG giảm giá sâu, khách hàng đổ về đại lý trải nghiệm trong tháng 9

(VTC News) -

Tháng 9/2026 đang trở thành một dấu mốc đáng chú ý với MG tại thị trường Việt Nam khi các chương trình ưu đãi quy mô lớn đồng loạt triển khai trên nhiều dòng xe, tạo hiệu ứng mạnh từ giá bán đến lượng khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm.

MG ZS, G50 và MG HS đều có mức ưu đãi đặc biệt tạo sức hấp dẫn trên thị trường đưa thương hiệu MG trở lại tâm điểm chú ý của thị trường, đồng thời tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận và trải nghiệm các mẫu xe của hãng.

MG ZS có giá bán sau ưu đãi từ 378 triệu đồng. (Ảnh: MG Kinh Dương Vương)

Từ cuộc đua giá đến hiệu ứng thương hiệu

Điểm khởi đầu của làn sóng chú ý là MG ZS sản xuất năm 2025. Một số đại lý đưa giá bán thực tế của ZS STD xuống khoảng 378 triệu đồng, trong khi bản LUX khoảng 438 triệu đồng, thấp hơn khoảng 140 - 150 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó.

Đây là mức giá nhanh chóng tạo sự quan tâm bởi một mẫu SUV đô thị cỡ B được đưa về vùng giá vốn thường gắn với các mẫu xe nhỏ hơn.

Trong khi đó MG HS có giá chỉ từ 499 triệu đồng (ưu đãi sâu so với mức giá niêm yết 749 triệu đồng). MG G50 tạo sức hút lớn khi MPV đa dụng sau ưu đãi còn chỉ từ 395 triệu đồng. Chính sách trợ giá đặc biệt của MG có hỗ trợ lãi suất 12 tháng từ VPBank được áp dụng trong tháng 9/2026.

Việc nhiều mẫu xe cùng lúc có chính sách giá tốt tạo ra một dải lựa chọn rộng cho khách hàng. Người mua SUV đô thị có ZS, nhóm khách hàng gia đình nhu cầu dòng xe 7 chỗ có G50, trong khi HS hướng tới phân khúc SUV cỡ C.

Chính cách tiếp cận này khiến câu chuyện của MG không còn bó hẹp trong một mẫu xe giảm giá, mà trở thành hiệu ứng truyền thông và tiêu dùng rộng hơn quanh thương hiệu.

Theo ghi nhận từ một số đại lý, lượng khách tìm hiểu xe MG trong tháng 9 tăng mạnh, cùng với nhu cầu lái thử và chốt xe nhanh hơn.

Tại các đại lý MG Kinh Dương Vương (TP.HCM), MG Đồng Nai, MG Láng Hạ (Hà Nội), MG Nam Định, MG Long Biên (Hà Nội), MG Hải Dương… lượng khách hàng đến đại lý tăng đột biến trong tháng 9 với nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp các dòng xe MG đang có ưu đãi sâu. Nhiều khách hàng đã xuống tiền mua xe ngay sau lần trải nghiệm.

Anh Hoàng Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sau thời gian đắn đo cân nhắc, đã “chốt” MG ZS STD đời 2025 bởi xe đang được hưởng ưu đãi với giá khá mềm vừa túi tiền gia đình và đáp ứng nhu cầu đi lại của 4 thành viên trong nhà.

“Bạn tôi đã đi xe của MG và có nhận xét rất tốt về xe, tôi cũng yên tâm”, anh Nam chia sẻ.

Trên nhiều diễn đàn, thương hiệu MG được phủ sóng mạnh mẽ khi chủ đề mua xe MG được bàn tán sôi động với nhiều nhận định tích cực.

MG HS có giá chỉ từ 499 triệu đồng, ưu đãi sâu so với mức giá niêm yết 749 triệu đồng. (Ảnh: MG Bắc Giang)

Độ phủ thương hiệu được mở rộng từ trải nghiệm thực tế

Một trong những tác động đáng chú ý của chiến dịch lần này là MG có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng trước đây chưa thực sự quan tâm hoặc mới chỉ dừng ở bước tham khảo.

Khi mức giá trở nên hấp dẫn, khách hàng có xu hướng đến trực tiếp đại lý để kiểm tra xe, lái thử và so sánh với những lựa chọn khác trong cùng tầm tiền.

Đây là bước chuyển quan trọng bởi với ngành ô tô, quyết định mua thường không chỉ dựa trên giá mà còn phụ thuộc vào thiết kế, trang bị, không gian, cảm giác vận hành và chính sách hậu mãi.

Sau hiệu ứng “Black Friday”, việc khách hàng trực tiếp đến đại lý và trải nghiệm sản phẩm giúp thương hiệu có thêm điểm chạm với người tiêu dùng. Những mẫu xe vốn ít được nhắc đến cũng có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trong quá trình khách hàng so sánh và lựa chọn.

Đáng chú ý, MG Việt Nam cũng đang đẩy mạnh các hoạt động lái thử trên toàn quốc trong tháng 9, qua đó chuyển sự quan tâm từ câu chuyện giá bán sang trải nghiệm sản phẩm.

Khách hàng tìm hiểu mua xe tăng đột biến. (Ảnh: MG Kinh Dương Vương)

Sau buổi trải nghiệm lái thử xe tại đại lý MG Đồng Nai, anh Nguyễn Ngọc Lễ, ở Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), cho biết trước đây đã từng sử dụng nhiều loại xe khác nhau.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm MG G50, anh đánh giá mẫu MPV này có không gian rộng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, trong khi mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Theo anh Lễ, với ngân sách khoảng 400 triệu đồng, MG G50 là một lựa chọn đáng để các gia đình cân nhắc. Qua trải nghiệm thực tế, anh đánh giá vô-lăng xe nhẹ, thao tác chuyển số và tăng số khá mượt, mang lại cảm giác lái dễ chịu.

Sau khi trải nghiệm MG G50, anh Lễ cho biết nếu các gia đình đang phân vân giữa các mẫu xe, MG là thương hiệu có thể đưa vào danh sách cân nhắc. Bởi bên sản phẩm, MG có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt với quy trình giao xe và chính sách bảo hành, bảo dưỡng được triển khai tương đối đồng bộ và khép kín.

MPV đa dụng MG G50. (Ảnh: MG Láng Hạ)

Hiệu ứng giảm giá sâu đang tạo ra một “điểm bật” đáng kể cho MG trên thị trường. Nếu chương trình ưu đãi là yếu tố kéo khách hàng đến đại lý, thì trải nghiệm thực tế và sự đa dạng sản phẩm sẽ là những yếu tố giúp thương hiệu duy trì sự quan tâm sau khi hiệu ứng giá dần hạ nhiệt.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, câu chuyện của MG cho thấy một chiến dịch giá có thể tạo ra hiệu ứng lớn hơn một chương trình bán hàng đơn thuần tăng độ nhận diện, kéo khách hàng đến gần sản phẩm và mở rộng độ phủ thương hiệu trên thị trường.

MG hiện duy trì danh mục sản phẩm khá rộng tại Việt Nam, từ sedan, SUV, MPV đến xe điện, với nhiều mẫu xe ở các khoảng giá khác nhau. Sắp tới MG sẽ đưa về nhiều mẫu xe mới, tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.