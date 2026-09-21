OSAKAR Viera - người bạn đồng hành lý tưởng cho sinh viên và người đi làm

(VTC News) -

Chi phí hợp lý cho nhu cầu di chuyển hàng ngày

OSAKAR Viera sở hữu mức giá 23 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT cùng bộ sạc chính hãng. Xe được trang bị khối động cơ điện có công suất tối đa 2.400W, kết hợp cụm ắc quy chì-axit 72V - 23Ah, cho phép hoàn thành quãng đường khoảng 80km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Lợi thế lớn của xe điện so với xe máy xăng truyền thống nằm ở bài toán tối ưu chi phí năng lượng. Nếu như ở giai đoạn THCS, việc tìm hiểu học sinh cấp 2 được đi xe đạp điện nào chủ yếu xoay quanh các dòng xe đạp điện mini giá rẻ để đi lại gần nhà, thì khi bước lên giảng đường đại học hay đi làm, một chiếc xe máy điện hoàn chỉnh như Viera lại là khoản đầu tư kinh tế và bền bỉ hơn rất nhiều.

Với nhu cầu di chuyển nội đô liên tục, việc sạc điện tại nhà giúp người dùng chủ động lịch trình và tiết kiệm đáng kể ngân sách vận hành hàng tháng. Thời gian sạc từ 8 - 10 giờ tương thích với thói quen sạc qua đêm, đảm bảo xe luôn sẵn sàng năng lượng cho hành trình ngày hôm sau.

OSAKAR Viera có mức giá 23 triệu đồng, tối ưu chi phí vận hành.

Thiết kế trẻ trung, phù hợp phong cách cá nhân

Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe máy còn thể hiện phong cách cá nhân, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ. OSAKAR Viera sở hữu thiết kế hướng đến sự hiện đại với phần yếm xe thu gọn, các đường nét mềm mại kết hợp cùng đường gân ốp sườn chạy liền mạch từ phía trước đến phần hông xe.

Tổng thể xe tạo cảm giác thanh thoát, phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau, từ hình ảnh năng động khi đến trường, đi làm đến sự cá tính khi di chuyển trong thành phố.

Viera sở hữu bảng màu với đa dạng tùy chọn như xám xanh, xám ánh hồng, xám xi măng, đen mờ... giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với phong cách cá nhân. Bên cạnh đó, các khe chắn bùn phía sau bánh trước được tinh chỉnh để hạn chế bùn đất kết tụ, giúp việc vệ sinh xe thuận tiện hơn sau khi di chuyển dưới trời mưa.

Thiết kế yếm xe gọn gàng cùng bộ sưu tập 9 sắc màu thời thượng giúp người trẻ tự do thể hiện gu thẩm mỹ.

Nhẹ, dễ điều khiển trong môi trường đô thị

OSAKAR Viera có kích thước tổng thể 1.945 x 680 x 1.125mm giúp việc điều khiển xe trong các tình huống như quay đầu, dừng đỗ hoặc di chuyển tại khu vực đông phương tiện trở nên thuận tiện hơn. Xe được trang bị giảm xóc trước kích thước Φ31 cùng giảm xóc sau có thể điều chỉnh hai mức theo tải trọng.

Khi đi một người, người dùng có thể lựa chọn mức mềm để tăng sự êm ái, khi chở thêm người hoặc mang theo đồ dùng, mức cứng giúp xe duy trì sự ổn định hơn.

Hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và sau hỗ trợ người lái chủ động kiểm soát tốc độ trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, nút P (Parking) giúp khóa động cơ khi dừng xe, hạn chế tình trạng vặn ga ngoài ý muốn.

Nhờ tốc độ giới hạn an toàn dưới 50 km/h cùng thủ tục sử dụng đơn giản, Viera là phương án rất đáng cân nhắc khi tìm hiểu các mẫu xe điện không cần bằng lái 2026, cực kỳ phù hợp cho sinh viên mới nhập học hoặc người đi làm chưa có giấy phép lái xe.

Tính năng hỗ trợ trải nghiệm sử dụng hiện đại

Không chỉ dừng lại ở thiết kế và khả năng vận hành, OSAKAR Viera còn nâng tầm trải nghiệm nhờ ứng dụng MY OSAKAR kết nối Bluetooth. Thông qua điện thoại, người dùng có thể mở khóa, mở cốp, kích hoạt chống trộm hoặc tìm xe từ xa.

Tính năng mở khóa không chạm tối ưu hóa thao tác vận hành, xe tự động kích hoạt khi nhận diện điện thoại trong khoảng cách phù hợp và tự động khóa lại khi chủ xe rời đi.

Ứng dụng MY OSAKAR cũng hỗ trợ quản lý quyền sử dụng xe. Với tính năng chia sẻ chìa khóa, chủ xe có thể cấp quyền điều khiển cho người thân hoặc bạn bè thông qua số điện thoại, đồng thời giới hạn thời gian và phạm vi tính năng được sử dụng. Tính năng chia sẻ phương tiện cho phép cấp quyền truy cập đầy đủ cho tối đa ba người.

Người dùng dễ dàng quản lý xe, khởi động rảnh tay và chia sẻ chìa khóa thông qua ứng dụng MY OSAKAR kết nối Bluetooth.

Với sự kết hợp giữa mức giá phù hợp, thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành linh hoạt và các tính năng hỗ trợ hiện đại, OSAKAR Viera đáp ứng những nhu cầu cơ bản của nhóm khách hàng sinh viên và người đi làm. Không chỉ phục vụ việc di chuyển hằng ngày, Viera còn mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện thông qua khả năng kết nối với điện thoại và các trang bị được thiết kế phù hợp với môi trường đô thị.