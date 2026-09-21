VinFast VF 2 qua trải nghiệm thực tế: Gọn để dễ lái, tiết kiệm để dùng lâu

(VTC News) -

Cả gia đình cùng kiểm tra không gian và khả năng xoay trở

VF 2 hiện được đưa tới nhiều đại lý VinFast để khách hàng trực tiếp trải nghiệm. Đây là cơ hội để người quan tâm quan sát thiết kế, kiểm tra không gian và thử những thao tác thường gặp như quay đầu, lùi hoặc đưa xe vào chỗ đỗ.

Anh Đặng Hoàng Nam, phụ trách kinh doanh tại một đại lý VinFast cho biết, nhiều khách hàng dành thời gian tìm hiểu cả khoang lái lẫn hàng ghế phía sau trước khi cầm lái. Những câu hỏi thường xoay quanh khả năng điều khiển trong không gian hẹp, số chỗ ngồi và mức độ phù hợp với lịch trình của gia đình.

“Thông số giúp khách hàng có hình dung ban đầu, nhưng khi trực tiếp ngồi vào xe và cầm lái, họ mới dễ đánh giá mẫu xe có phù hợp với nhu cầu của mình hay không”, anh Nam chia sẻ.

Chị Trần Thị Kim Oanh (38 tuổi), chủ một cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội tới đại lý cùng chồng và hai con. Sau khi cả nhà ngồi thử 4 vị trí, chị trực tiếp cầm lái và đưa xe vào ô đỗ.

Theo chị Oanh, thân xe gọn, rộng chưa tới 1,5m và dài hơn 3m giúp người lái dễ ước lượng vị trí đầu, đuôi xe và xoay trở trong không gian hẹp.

“Tôi ít lái ô tô nên lo nhất là quay đầu và lùi xe. Sau khi thử một vòng, tôi thấy xe dễ căn và không phải tiến, lùi nhiều lần”, chị nhận xét.

Bên trong, chiều dài cơ sở 2.065mm cho phép xe bố trí bốn chỗ ngồi. Hàng ghế sau có móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, phù hợp với gia đình thường xuyên đưa đón con. “Cả nhà ngồi thử thấy 4 chỗ vừa đủ cho những chuyến đi thường ngày. Xe nhỏ bên ngoài nhưng vẫn đáp ứng đúng số người gia đình tôi thường chở”, chị Oanh nói.

Đi 210km mỗi lần sạc, sử dụng lâu dài thêm yên tâm

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Văn Thành (TP.HCM), một khách hàng tới trải nghiệm VF 2, quan tâm nhiều hơn đến phạm vi di chuyển và chi phí sử dụng. Lịch trình của anh chủ yếu gồm đi làm, đưa đón con và giải quyết công việc trong khu vực lân cận, vì vậy anh muốn biết chiếc xe có phải sạc thường xuyên hay không.

VF 2 sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210km sau mỗi lần sạc đầy. Khi cần bổ sung nhanh, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại trụ sạc nhanh.

Anh Thành cho biết gia đình có thể bố trí vị trí sạc tại nhà, đồng thời sử dụng các trạm công cộng khi cần nạp nhanh hoặc di chuyển xa hơn. Khách hàng như anh được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến ngày 10/2/2029.

“Quãng đường mỗi lần sạc đáp ứng tốt lịch đi lại thường ngày của tôi. Nếu tận dụng sạc tại trạm công cộng, chi phí năng lượng tính ra gần như bằng 0 với nhu cầu di chuyển của tôi”, anh Thành chia sẻ.

Sau bài toán sạc, anh tiếp tục tìm hiểu việc bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật. VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô trên toàn quốc. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km, áp dụng chu kỳ bảo dưỡng 15.000km và đi kèm dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành theo chính sách của hãng.

Theo anh Thành, mạng lưới xưởng rộng và chu kỳ bảo dưỡng thưa giúp việc chăm sóc xe dễ sắp xếp hơn, đặc biệt với người lần đầu sở hữu ô tô.

“Tôi muốn chọn một chiếc xe vừa thuận tiện khi sử dụng, vừa có nơi hỗ trợ dễ tìm khi cần. VF 2 giúp tôi yên tâm hơn về việc dùng xe lâu dài”, anh nói.

Mẫu minicar của VinFast có giá niêm yết 188 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết.

Khách hàng có thể vay lên tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng” áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Kích thước gọn giúp người lái tự tin sau vô-lăng trong khi tầm vận hành, hệ thống sạc và mức giá dễ tiếp cận tạo thêm sự yên tâm khi sử dụng lâu dài. Những giá trị thiết thực ấy giúp VF 2 trở thành lựa chọn sáng giá với người mua ô tô lần đầu và các gia đình cần một chiếc xe phục vụ hằng ngày.