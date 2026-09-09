Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong

(VTC News) -

Khoảng 12h57 ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô khách 16 chỗ, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Nguyễn Hải Linh (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) lái ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, chạy hướng Sơn La - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tới Km51+400 Quốc lộ 6, ô tô đầu kéo va chạm với xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do H.V.V. (SN 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) cầm lái, đi theo hướng ngược lại.

Trên xe khách có 6 người. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương. Ô tô khách bị hư hỏng phần bên trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Lương Sơn cứu chữa người bị thương, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phương tiện và khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Hải Linh làm việc tại cơ quan công an.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do Nguyễn Hải Linh lái xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn không phải điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Phọ tạm giữ Nguyễn Hải Linh để điều tra theo quy định và tiếp tục xác minh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tài xế, nhất là xe đầu kéo, xe container, chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi di chuyển qua đường đèo dốc, khúc cua.

Người lái xe tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích; các đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường quản lý lái xe, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi lưu thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.