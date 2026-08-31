Ô tô tông sập cổng 2 nhà dân ở Đắk Lắk, tài xế có nồng độ cồn

(VTC News) -

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô con tông sập cổng 2 nhà dân trên đường Y Wang.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 0h14 cùng ngày, ông Y GuLit Niê (sinh năm 1990, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô Mazda 6 biển số 47A-277.XX trên đường Y Wang, hướng từ đường Lê Duẩn đến UBND phường Ea Kao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước nhà số 208 đường Y Wang, ô tô bất ngờ mất lái, lao sang phải và tông vào cổng 2 nhà dân số 208B và 208C.

Cú tông mạnh khiến toàn bộ tường cổng nhà số 208C bị đổ sập, đè vào 2 ô tô đang đỗ trong sân.

Chiếc xe vỡ nát sau vụ tông sập cổng nhà dân.

Không có người bị thương trong vụ tai nạn, các phương tiện bị hư hỏng. Thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng giám định.

Lãnh đạo UBND phường Ea Kao cho biết, sau tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Y GuLit và xác định người này có vi phạm nồng độ cồn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định sơ bộ là do tài xế điều khiển xe không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát khi đi qua đoạn đường cong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.