Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn làm 3 người chết ở Đồng Nai

(VTC News) -

Nội dung được nêu tại Công điện ngày 8/9 của Thủ tướng gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP Đồng Nai.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h20 ngày 8/9, tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân. Thời điểm này, ô tô biển 29H-890.95 va chạm với xe mô tô biển 60F2-415.86, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thứ hai xảy ra trên địa bàn TP Đồng Nai trong hơn một tháng.

Thủ tướng chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đến người bị thương, đồng thời chia buồn với thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai, lực lượng công an và ngành y tế được yêu cầu khẩn trương đến hiện trường, tập trung xử lý hậu quả. Các cơ quan chức năng phải bảo đảm thuốc men, điều kiện y tế để cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đồng Nai nhìn lại việc triển khai những chỉ đạo về bảo đảm an toàn giao thông được ban hành trước đó. Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phải nghiêm túc kiểm điểm tình hình thực hiện Công điện ngày 21/7/2026, liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 7 người chết và nhiều người bị thương.

Từ kết quả rà soát, Thủ tướng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu xác định có việc chậm thực hiện các chỉ đạo trước đó của Thủ tướng, dẫn đến vụ tai nạn ngày 8/9.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an TP Đồng Nai và Công an các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có) trong vụ tai nạn trên.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các vi phạm về chở quá số người quy định, đặc biệt đối với xe mô tô.

Công điện nhấn mạnh việc phải ngăn chặn tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người cùng lưu thông, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự như vụ tai nạn nêu trên.