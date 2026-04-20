Xác minh video người đàn ông hành hung phụ nữ trên phố ở Gia Lai

Video người đàn ông hành hung phụ nữ trên phố ở Gia Lai.

Sáng 20/4, đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) thông tin, hiện lực lượng chức năng vào cuộc xác minh clip vụ một người đàn ông hành hung một phụ nữ trên đường phố thuộc địa bàn.

"Hiện lực lượng công an đang làm việc với người đàn ông trên để làm rõ vụ việc đồng thời sẽ xử lý theo quy định", lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây thông tin.

Hình ảnh người đàn ông túm tóc đánh người phụ nữ ngay giữa đường phố thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 20/4, mạng xã hội Gia Lai lan truyền clip ghi lại cảnh vụ một phụ nữ đi xe máy bị một người đàn ông mặc áo trắng, quần ngắn đen áp sát, chặn đầu, hành hung trên đường phố thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Cụ thể, theo nội dung tài khoản có tên “T.G.N.S” đăng tải bài viết và kèm đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc. Theo camera ghi lại lúc 17h34 ngày 19/4, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp. Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ.

Ngay khi video được đăng tải đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với hành vi bạo lực của người đàn ông trong clip và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này.

Trước đó, một vụ hành hung phụ nữ cũng xảy ra trên địa bàn Gia Lai.

Cụ thể, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991) trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Văn Ý là người có hành vi chửi bới, hành hung, nhổ nước bọt vào 1 phụ nữ lớn tuổi phục vụ tại quán ăn vỉa hè trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam và được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.