Xác minh clip thanh niên lớn tiếng, bị 'tố' tự ý thu phí gửi xe ở Huế

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, đang xác minh nội dung phản ánh đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc thu phí giữ xe máy.

Theo thông tin đăng tải, tối 17/8, một người phụ nữ cùng người thân đến khu vực gần địa chỉ số 7 Lê Lợi gửi xe. Mặc dù bãi xe này được cho là chỉ thu phí ô tô và miễn phí xe máy, một người tại đây vẫn thu 2.000 đồng/xe và giao thẻ giữ xe không có dấu mộc hay thông tin của cơ quan thẩm quyền phát hành.

Người phản ánh cho biết, từng gặp tình trạng tương tự nên đăng tải thông tin để cảnh báo và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Nam thanh niên mặc áo đen bị tố lớn tiếng, tự ý thu phí gửi xe ở Huế. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, theo clip được đăng kèm bài viết, một người giọng nữ hỏi nam thanh niên mặc áo đen về việc thu tiền. Nam thanh niên liên tục hỏi lại về vé xe, sau đó lớn tiếng, văng tục rồi quay vào trong.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, bãi giữ xe thuộc quản lý của Trung tâm Công viên Cây xanh Huế. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an phường vào cuộc phối hợp xác minh.

Về phía Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, lãnh đạo đơn vị xác nhận bãi xe của trung tâm quản lý chỉ thu phí ô tô, nhân viên làm việc đều mặc đồng phục bảo vệ. Người trong clip không phải nhân viên của đơn vị.

Cách đây ít ngày, Sở NN&MT TP Huế cũng có văn bản gửi các Sở Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Xây dựng; Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố; UBND phường Thuận Hóa và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương về việc xử lý vi phạm đối với thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại vãn cảnh, hóng mát bên dòng sông di sản của Huế.

Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói, những người ở trên thuyền rồng thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền rồng trước sự chứng kiến của rất đông người qua lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng TP Huế thực hiện xác minh và làm việc với ông N.V.L. - chủ thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239. Theo biên bản làm việc với cơ quan chức năng, ông L. xác nhận nội dung sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật. Hành vi xả vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương do nhân viên trên thuyền thực hiện.

Tại buổi làm việc, chủ phương tiện thừa nhận hành vi trên là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường du lịch của TP. Huế. Đồng thời, cam kết chấn chỉnh hoạt động của nhân viên, không để tái diễn tình trạng xả rác xuống sông Hương và thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.