Vụ ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương: Chủ thuyền rồng du lịch ở Huế nói gì?

Liên quan vụ xử lý thuyền rồng ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng TP Huế thực hiện xác minh và làm việc với ông N.V.L. - chủ thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239.
Theo biên bản làm việc với cơ quan chức năng, ông L. xác nhận nội dung sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật. Hành vi xả vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương do nhân viên trên thuyền thực hiện.
Tại buổi làm việc, chủ phương tiện thừa nhận hành vi trên là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường du lịch của TP. Huế. Đồng thời, cam kết chấn chỉnh hoạt động của nhân viên, không để tái diễn tình trạng xả rác xuống sông Hương và thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.
Liên quan đến vấn đề này, Sở NN&MT TP Huế cũng có văn bản gửi các Sở Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Xây dựng; Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố; UBND phường Thuận Hóa và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương về việc xử lý vi phạm đối với thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239.
Theo đó, Sở NN&MT TP Huế nhận được thông tin kết quả phản ánh thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239 về việc xả rác xuống sông Hương, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, mỹ quan đô thị và hình ảnh thành phố Huế xanh, sạch, sáng, văn minh trong mắt người dân và du khách.
Qua thông tin theo dõi được biết vụ việc đang được Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (trực tiếp là Ban quản lý Bến thuyền du lịch Toà Khâm) phối hợp cùng Tổ liên ngành do Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì và UBND phường Thuận Hoá kiểm tra xử lý.
Sở NN&MT TP Huế đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP Huế chỉ đạo Ban quản lý Bến thuyền du lịch Toà Khâm khẩn trương phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc cho UBND phường Thuận Hóa để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của thuyền du lịch HUE-1239 theo quy định.
Sở cũng yêu cầu cơ quan quản lý chỉ đạo Bến thuyền du lịch Tòa Khâm không cấp lệnh xuất bến đối với thuyền du lịch HUE- 1239 khi phương tiện chưa bảo đảm các điều kiện xuất bến theo quy định, trong đó có điều kiện về vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện quản lý phương tiện ra, vào bến theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định có liên quan.
Trong quá trình xử lý vụ việc, Sở này đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra các điều kiện hoạt động của thuyền HUE-1239 theo quy định về ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và các quy định pháp luật có liên quan; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động của các thuyền du lịch trên sông Hương theo quy định.
Từ vụ việc thuyền HUE-1239, Sở NN&MT TP Huế yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức quán triệt người điều khiển phương tiện, thuyền viên, nhân viên phục vụ và hướng dẫn du khách không xả rác, chất thải xuống sông. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành phương tiện và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành, không để xảy ra các trường hợp tương tự thuyền HUE-1239. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc đồng thời không bảo đảm các điều kiện hoạt động sẽ được đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các chế tài tương ứng theo quy định.
Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại vãn cảnh, hóng mát bên dòng sông di sản của Huế.
Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói, những người ở trên thuyền rồng thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền rồng trước sự chứng kiến của rất đông người qua lại.
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