Xác minh clip nhóm nam nữ cầm hung khí hỗn chiến giữa phố Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 20/8, đại diện Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị xác minh, làm rõ những người liên quan vụ hỗn chiến trên phố.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên nam nữ lao vào ẩu đả trên đường Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai vào đêm 19/8.

Nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trên phố ở Hà Nội.

Theo clip, một nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào đánh nhau ngay giữa đường. Cuộc hỗn chiến khiến những người chứng kiến hoảng sợ. Một số người có mặt tại hiện trường tìm cách can ngăn, nhóm thanh niên tạm dừng ẩu đả.

Tuy nhiên, sau khi đám đông được giải tán, hai thanh niên cởi trần vẫn đứng lại tại hiện trường. Một người liên tục sử dụng điện thoại, có biểu hiện thách thức đối phương. Sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, trong đó một nhóm được cho là yếu thế hơn đã bỏ chạy.

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước cảnh nhóm thanh niên mang hung khí lao vào hỗn chiến ngay giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người đi đường.

Cũng trong ngày 20/8, Công an phường Kiến Hưng vào cuộc xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung nam thanh niên lái xe máy tại khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú.

Theo hình ảnh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nam thanh niên lái xe máy chở theo một cô gái ngồi sau. Khi xe này đi tới nút giao thì xảy ra va chạm, cãi vã với một người đàn ông xăm trổ. Người này lái xe máy không đội mũ bảo hiểm đi cùng chiều.

Ngay khi xuống xe, người đàn ông xăm trổ đã lao vào đấm nam thanh niên đi xe máy, tuy nhiên cú đấm đầu tiên bị trượt. Sau đó, người đàn ông xăm trổ lại tiếp tục lao vào đấm nam thanh niên nhiều lần vào khu vực đầu và trán.

Sự việc xảy ra giữa sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông. Chứng kiến sự việc, người phụ nữ đi cùng người đàn ông xăm trổ đã lao vào can ngăn, sự việc sau đó mới dừng lại và người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi.