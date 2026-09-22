Xạ thủ Việt Nam bất ngờ bị hủy kết quả, mất suất chung kết về tay chủ nhà

(VTC News) -

Sáng 22/9, bắn súng Việt Nam gặp sự cố đáng tiếc ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ ASIAD 2026, qua đó mất tấm vé vào vòng chung kết.

Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang ban đầu đạt tổng điểm 631,7, đứng thứ tư và vừa đủ điều kiện để nằm trong nhóm giành quyền vào chung kết.

Theo kết quả hiển thị ngay sau phần thi, cặp xạ thủ Việt Nam hơn đội chủ nhà Nhật Bản đúng 0,3 điểm. Nhật Bản với hai vận động viên Nobata Misaki và Hanakawa Naoki đạt 631,4 điểm.

Kết quả chính thức vòng loại nội dung súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp.

Tuy nhiên, sau khi phần thi kết thúc, ban tổ chức xác định đội Việt Nam sử dụng thiết bị không đúng tiêu chuẩn. Do đó, kết quả thi đấu của Thanh Thảo, Tâm Quang ở vòng loại bị hủy...

Trong bảng kết quả chính thức được ban tổ chức công bố ngay sau trận đấu ngày 22/9, Việt Nam được ghi trạng thái DSQ (Disqualified - bị loại), không còn điểm số và thứ hạng. Nhật Bản nhờ đó được đôn lên vị trí thứ tư với 631,4 điểm, giành suất cuối cùng vào chung kết.

Ba đội còn lại vượt qua vòng loại là Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trung Quốc dẫn đầu với 638,9 điểm, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới, châu Á và ASIAD mới ở vòng loại. Ấn Độ đứng thứ hai với 634,6 điểm, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 633,2 điểm.