Nữ xạ thủ quân hàm Thượng uý lĩnh trọng trách ở SEA Games 33 là ai?

Ở độ tuổi gen Z của mình, Thanh Thảo vẫn mang tâm hồn trẻ trung và yêu thích chụp ảnh cùng bạn bè đồng đội thân thiết, trong đó có Trịnh Thu Vinh.

Cô nàng "hóa trang" trong những bộ ảnh cá nhân và cho thấy giao diện chẳng thua gì các hot girl trên mạng xã hội. Thanh Thảo thi đấu ở nội dúng 10m súng trường hơi nữ và được kì vọng sẽ có một tấm nuy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, Cô nàng không ngại thực hiện những bức ảnh gợi cảm nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Thanh Thảo vừa có thành tích tốt ở giải bắn súng Đông Nam Á và đây là bước đệm quant trọng để cô hướng tới SEA Games 33. Thanh Thảo cũng luôn xinh đẹp trong những bức ảnh đời thường.