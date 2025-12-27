Nữ xạ thủ có trái tim nhỏ, nhưng niềm tin và lòng yêu nước không hề nhỏ

(VTC News) -

Có mặt trên sân khấu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sáng 27/11, là những vận động viên vừa mang vinh quang cho Tổ quốc từ SEA Games 33.

Giao lưu tại Đại hội, xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người giành 4 HC vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games 33, được MC thử thách ghi nhớ hình ảnh trong vòng 10 giây.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Ba hình ảnh nữ xạ thủ ghi nhớ gồm: mía, số 53, nhịp tim. "Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, bố mẹ gắn bó với nghề trồng mía. Đây là biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của tôi", Thu Vinh chia sẻ.

Số 53 là hai số cuối của khẩu súng được cô xem như là người bạn đồng hành trên các đấu trường trong nước cũng như quốc tế để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Và cuối cùng là hình ảnh nhịp tim, xạ thủ Trịnh Thu Vinh khẳng định, trong bộ môn bắn súng, nhịp tim đóng vai trò rất quan trọng, quyết định độ rung động của mỗi phát bắn.

"Trong quá trình thi đấu, tôi luôn nghĩ rằng mình có một trái tim nhỏ, nhưng niềm tin và lòng yêu nước thì không hề nhỏ. Tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình để có thật nhiều lần được đứng trên bục cao nhất của đấu trường quốc tế, được hát vang Quốc ca Việt Nam và nhìn Quốc kỳ Việt Nam được kéo cao trên đấu trường quốc tế. Đó là một trong những cách thể hiện lòng yêu nước của tôi", Trịnh Thu Vinh nói.

Vận động viên trẻ Trần Hoàng Khôi.

Một vận động viên khác xuất hiện trên sân khấu để giao lưu tại đại hội là Trần Hoàng Khôi - vận động viên xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử bộ môn bowling của Việt Nam.

Nói về lý do lựa chọn môn bowling, vận động viên 16 tuổi chia sẻ bố của cậu từng là vận động viên bowling của đội tuyển Quốc gia Việt Nam, sau đó trở thành huấn luyện viên bộ môn này.

"Trong quá trình tập luyện, bố luôn nghiêm khắc, nên tôi muốn gắn bó với bộ môn này lâu dài và hướng tới chuyên nghiệp. Tôi muốn dành tặng tấm huy chương vàng này đến bố của mình - một người đã luôn đồng hành trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu của tôi", Trần Hoàng Khôi xúc động nói.