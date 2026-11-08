Mặc Mbappe xin lỗi, Trung Quốc tiếp tục 'cấm sóng' Real Madrid

(VTC News) -

Theo tờ So Foot (Pháp), nền tảng Migu Video Sports tại Trung Quốc tiếp tục không phát sóng trận đấu giữa Valencia và Real Madrid ngày 7/11, thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).

Migu Video Sports là một trong những đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng La Liga tại thị trường Trung Quốc. Trước cuộc đối đầu với Valencia, nền tảng này cũng không truyền hình hai trận đấu gần nhất của Real Madrid, lần lượt gặp Racing Santander và AEK Athens.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước CCTV đã đình chỉ phát sóng toàn bộ La Liga sau vụ Mbappe. Đến sáng ngày 8/11, chưa có thông báo xác nhận thời điểm giải đấu được đưa trở lại màn ảnh Trung Quốc.

Nguồn doanh thu của Real Madrid có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. (Ảnh: Reuters)

China Media Group (CMG), đơn vị quản lý CCTV, cũng xác nhận tiếp nhận lời xin lỗi từ Mbappe và các bên liên quan. Tuy nhiên, CMG chưa công bố thời điểm khôi phục phát sóng La Liga và hiện chưa rõ các cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng đã bắt đầu hay chưa.

Theo các nguồn tin được báo Vozpopuli (Tây Ban Nha) dẫn lại, giá trị hoạt động kinh doanh bản quyền truyền hình La Liga tại Trung Quốc có thể đạt hoặc vượt 400 triệu euro trong giai đoạn đến năm 2030. Đây là nguồn doanh thu có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc tiền đạo Kylian Mbappe có những chia sẻ liên quan đến hình ảnh bản thân bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội, nhưng đã “làm tổn thương tình cảm của nhiều người ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới”.

Sau khi vụ việc bùng phát, Mbappe, Real Madrid và La Liga đều lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, những động thái này chưa thể xoa dịu làn sóng tẩy chay tại thị trường Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc, Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha Yao Jing cho biết Bắc Kinh vẫn duy trì liên lạc với Real Madrid và ban tổ chức La Liga nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những bất đồng.

“Sự việc đáng tiếc này đã làm tổn thương tình cảm của nhiều người dân Trung Quốc, những người cần thêm thời gian để chấp nhận tình hình hiện tại”, ông Yao Jing nói với hãng thông tấn EFE ngày 6/11.

Nhà ngoại giao Trung Quốc xác nhận các bên vẫn duy trì trao đổi, nhưng chưa tiến hành đàm phán chính thức để giải quyết tranh cãi.