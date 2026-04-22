Vừa ăn mừng vô địch rầm rộ, đội bóng bất ngờ bị kiện đòi lại cúp

Một diễn biến hy hữu vừa xảy ra tại giải Qatar Stars League khi CLB Al-Sadd của HLV Roberto Mancini vừa rơi vào cảnh “ăn mừng hụt” chức vô địch, sau đó có khả năng phải "trả lại" ngôi vương sau phán quyết bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Qatar.

Cụ thể, đội bóng Al-Sadd do HLV Roberto Mancini dẫn dắt đã vươn lên ngôi đầu bảng với 42 điểm, tạo cách biệt 5 điểm so với Al-Shamal khi mùa giải chỉ còn một vòng. Khoảng cách này được tạo ra sau khi Al-Shamal bất ngờ để thua 0-2 trước Qatar SC trong trận đấu ngày 13/4.

Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp vừa thất bại, đội bóng của HLV Roberto Mancini được xem như đã chắc chắn lên ngôi. Các hoạt động ăn mừng cũng nhanh chóng diễn ra sau đó.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ đảo chiều khi Liên đoàn bóng đá Qatar chấp nhận đơn khiếu nại từ Al-Shamal liên quan đến trận đấu với Qatar SC. Nguyên nhân xuất phát từ việc Qatar SC bị xác định vi phạm quy định về sử dụng ngoại binh sau một tình huống thẻ đỏ. Đội bóng này đã tung cầu thủ người Argentina Franco Russo vào sân thay Ahmed Al-Rawi ngay sau khi Ali Saudi (Tunisia) bị truất quyền thi đấu.

Theo Điều 15 của giải đấu, nếu một trong số 6 cầu thủ nước ngoài trên sân nhận thẻ đỏ, đội bóng không được phép thay một cầu thủ bản địa hoặc cầu thủ cư trú bằng một ngoại binh khác mà phải tiếp tục trận đấu với 5 ngoại binh còn lại. Nếu vi phạm, đội bóng sẽ bị xử thua và bị phạt tiền không vượt quá 100.000 riyal Qatar (khoảng 721 triệu đồng).

Dù trước đó thắng 2-0, Qatar SC vẫn bị xử thua Al-Shamal 0-3 và chịu mức phạt 10.000 riyal Qatar (khoảng 70 triệu đồng) vì lỗi thay người sai quy định.

Với quyết định kỷ luật này, Al-Shamal được cộng thêm 3 điểm, rút ngắn khoảng cách với Al-Sadd xuống còn 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua vô địch tại Qatar Stars League chưa thể ngã ngũ như dự đoán ban đầu. Cúp vô địch vẫn sẽ được định đoạt ở vòng cuối, trong chính cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Trận đấu quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 27/4, hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng và kịch tính. Al-Sadd dù nắm lợi thế khi chỉ cần cầm hoà Al-Shammal là đã có thể đăng quang, nhưng việc trở lại thi đấu sau khi đã mở tiệc ăn mừng chắc chắn sẽ tạo ra áp lực không hề nhỏ về mặt tâm lý cho đội bóng.