Tri ân Đức Quốc Tổ nơi cực Nam Tổ quốc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Đây là hoạt động tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Năm nay, lễ tri ân được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày từ 20 đến 22/4/2026 (tức mùng 4 đến mùng 6/3 Âm lịch), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Ngay từ sáng sớm 22/4, dòng người tề tựu về khu vực Đền thờ Lạc Long Quân trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Nổi bật là hình ảnh đội tiêu binh rước cờ lọng uy nghi, các đại biểu trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức đánh trống khai lễ, dâng hương, dâng lễ vật gồm mâm ngũ quả, bánh trái, thể hiện lòng tri ân đối với Đức Quốc Tổ.

Không gian khu vực Đền thờ Lạc Long Quân được chỉnh trang khang trang, đón người dân và du khách về dự lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Công tác tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ.

Phần lễ năm nay được xây dựng theo hướng chuẩn mực, tôn nghiêm với đầy đủ nghi thức truyền thống như rước lễ, dâng hương, đọc chúc văn tri ân công đức Đức Quốc Tổ. Các đội hình tham gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập luyện bài bản, tạo nên không khí đồng bộ, trang trọng.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá hình ảnh văn hoá Việt Nam tại lễ tri ân.

Song song với phần lễ, phần hội được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Các chương trình biểu diễn dân gian, hát xoan, trò chơi truyền thống không chỉ phục vụ người dân mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của phần hội là chuỗi hoạt động mang đậm tính bản địa tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau như trồng cây gây rừng, đi bộ xuyên rừng, thi đua cua biển, thi bắt và trói ba khía. Những hoạt động này vừa tạo trải nghiệm độc đáo cho du khách, vừa góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cho biết, trong khuôn khổ lễ hội, đơn vị tổ chức các chương trình tham quan xuyên rừng, giới thiệu hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất cực Nam. Qua đó, quảng bá hình ảnh du lịch Cà Mau đến du khách, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch địa phương.

Nghi thức dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm tại Đền thờ ở Mũi Cà Mau sáng 22/4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần gắn kết giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững, tăng cường giao lưu, hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại và dịch vụ. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực.

Việc tổ chức Lễ tri ân Đức Quốc Tổ tại địa đầu cực Nam Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với cội nguồn dân tộc, mà còn góp phần nâng tầm giá trị các lễ hội truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Đây là dịp để mỗi người dân hướng về nguồn cội, tiếp nối và lan tỏa tinh thần “con Lạc cháu Hồng”, chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.