Argentina kỷ niệm ngày Malbec Thế giới với thông điệp 'Your Malbec, Your Call'

Với chủ đề "Your Malbec, Your Call", chiến dịch năm nay tôn vinh sự giao thoa hoàn hảo giữa giá trị truyền thống lâu đời và tinh thần tự do cá nhân, khuyến khích người yêu vang viết tiếp câu chuyện di sản theo cách riêng của mình.

Vượt lên những khuôn mẫu, khơi nguồn sự ngẫu hứng Nằm trong chiến lược truyền thông "The Wine for Now", Malbec World Day 2026 không phủ nhận những chuẩn mực thưởng thức kinh điển mà chọn cách mở rộng biên độ trải nghiệm. Rượu vang giờ đây không còn bị giới hạn bởi sự trang trọng (solemnity) hay những nghi thức khắt khe, mà trở thành người bạn đồng hành trong mọi khoảnh khắc đời thường.

Tinh thần chủ đạo của chiến dịch là sự phóng khoáng và không rào cản: giới mộ điệu có thể tự tin kết hợp một ly Malbec trắng với các món thịt, hay thêm một chút đá vào Malbec đỏ để cảm nhận sự tươi mới giữa ngày hè. Đây là lời mời gọi người dùng – đặc biệt là thế hệ trẻ – tận hưởng Malbec bằng sự chân thực, ưu tiên những trải nghiệm kết nối "thật" giữa người với người thay vì những tiêu chuẩn cứng nhắc.

Sự chuyển mình đa dạng của "Vị thế nhà vô địch"

Được ví như "đội bóng vô địch" của thế giới rượu vang, Malbec Argentina không ngừng tiến hóa từ những dòng vang đỏ đậm đà truyền thống sang các phong cách đa dạng: từ vang trắng, vang hồng đến những dòng vang vùng cao thanh lịch, phản ánh tinh khiết dấu ấn của từng vùng đất (terroir),. Với bề dày lịch sử từ năm 1853, Malbec không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững, nơi con người và môi trường sống hòa hợp.

Hành trình khám phá Malbec tại Việt Nam Tại thị trường Việt Nam, sự đa dạng của Malbec được thể hiện qua hơn 30 dòng vang tiêu biểu, mang đến sự lựa chọn phong phú cho mọi phong cách sống. Từ những dòng vang mang đậm dấu ấn gỗ sồi truyền thống đến các dòng Single Vineyard cao cấp, người tiêu dùng có thể tìm thấy những cái tên danh tiếng như:

Sự tinh tế từ vùng cao: Zuccardi (Piedra Infinita, Alluvional), Kaiken (Aventura, Ultra), El Enemigo,.

Di sản và Truyền thống: Norton (Barrel Select, Coleccion), Trapiche Oak Cask, Bodegas Bianchi Gran Famiglia, Finca La Escondida Malbec.

Phong cách hiện đại & Phá cách: Trivento, Argento Single Vineyards, Susana Balbo Signature.

Về Malbec World Day Khởi xướng bởi tổ chức Wines of Argentina vào ngày 17/04/2011, Malbec World Day là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh tầm vóc của ngành rượu vang Argentina trên bản đồ thế giới. Ngày 17/04 không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình không ngừng, khẳng định vị thế của Malbec như một đại sứ văn hóa toàn cầu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: malbecworldday.com.

Ngày Malbec Thế giới (Malbec World Day - MWD) là một sáng kiến toàn cầu do Wines of Argentina khởi xướng, nhằm đưa giống nho Malbec của Argentina ra thị trường quốc tế ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế cùng những thành tựu của ngành rượu vang quốc gia. Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào ngày 17 tháng 4 năm 2011, MWD đã trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng trong hoạt động quảng bá rượu vang Argentina trên toàn cầu, đồng thời đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ sự kiện rượu vang quốc tế. Chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao, Thương mại Quốc tế và Tôn giáo Argentina cùng với Cơ quan điều phối chiến lược ngành nho và rượu Argentina (COVIAR), trong khuôn khổ Kế hoạch Chiến lược ngành rượu vang Argentina đến năm 2030.”