Vụ hiệu trưởng ở Ninh Bình 'đập bàn, ném cốc': Lãnh đạo phường thông tin

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 17/8, ông Mai Quang Túc, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về “nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc“, trong chiều 15/8, UBND phường đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh.

Trường Tiểu học Mai Sơn, nơi xảy ra sự việc được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Minh Quang)

Tham dự buổi làm việc có đại diện các bộ phận chuyên môn của phường cùng cấp ủy, lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, bộ phận văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn và bà L.T.H., người xuất hiện trong đoạn clip.

Theo ông Túc, qua xác minh ban đầu, nội dung đoạn clip là có thật. Tuy nhiên sự việc trong đoạn clip không diễn ra tại một cuộc họp hay hội nghị như thông tin được chia sẻ trước đó, mà xảy ra trong giờ giải lao giữa buổi tại văn phòng của Trường Tiểu học Mai Sơn hôm 15/10/2025.

Cụ thể, hôm xảy ra vụ việc, bà L.T.H., khi đó là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (nguyên là Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Sơn) về thăm trường cũ và nhờ ông D., Phó Hiệu trưởng nhà trường, mời các giáo viên đến văn phòng của nhà trường để gặp mặt trong giờ giải lao giữa giờ.

Sau đó, ông D. thông báo trên nhóm chung, mời các giáo viên sang văn phòng uống nước. Ông D. cũng sang phòng bà H.T.P. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn thời điểm đó), để mời bà P. cùng tham gia.

Theo ông Túc, trong lúc tranh luận, bà H. không kiềm chế được cảm xúc và có những lời nói, hành động như nội dung đoạn clip, trong đó có việc đập bàn và ném cốc nước.

“Đây không phải là cuộc họp, không phải hội nghị mà là giờ giải lao giữa giờ và xuất phát từ bất đồng của cá nhân”, ông Túc nói.

Sau khi xảy ra sự việc, bà P. có gọi điện trao đổi với Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của địa phương về những khúc mắc giữa hai người. Tuy nhiên, theo ông Túc, bà P. không phản ánh cụ thể về sự việc xảy ra trong đoạn clip.

Sự việc được xác định xảy ra trong giờ giải lao giữa buổi, khi các giáo viên tập trung tại phòng chờ của nhà trường. (Ảnh: Minh Quang)

Sau đó, đại diện của phường đã xuống trường để hòa giải giữa hai bên. Bà H. và bà P. sau đó hòa giải và tiếp tục công tác bình thường.

Theo lãnh đạo phường Yên Thắng, từ thời điểm xảy ra sự việc đến khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, UBND phường không nhận được báo cáo chính thức từ phía nhà trường về những hành vi được thể hiện trong clip.

Sau buổi làm việc ngày 15/8, UBND phường Yên Thắng tiếp tục thành lập tổ xác minh để làm rõ toàn bộ vụ việc, trên cơ sở đó đưa ra hướng xử lý.

Ông Túc cho biết hiện các trường đang trong thời gian nghỉ hè, chuẩn bị cho năm học mới nên địa phương xác định việc ổn định tình hình, tập trung chuẩn bị cho năm học mới là nhiệm vụ quan trọng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng, tại buổi làm việc ngày 15/8, bà L.T.H. đã nhận trách nhiệm về việc nóng nảy, không kiềm chế dẫn đến những hành vi xuất hiện trong đoạn clip. Ông Túc cho rằng hành vi này có dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo.

Đối với bà P., ông Túc cho biết bước đầu xác định bà P. chỉ trao đổi, tranh luận với bà H., chưa có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh đây mới là những thông tin được ghi nhận trong quá trình xác minh ban đầu, chưa phải kết luận cuối cùng.

“Chúng tôi sẽ xác minh kỹ chứ chưa đưa ra kết luận vội vàng. Sau khi có kết luận mới đưa ra hướng xử lý tiếp theo”, ông Túc khẳng định.

Cũng liên quan vụ việc, trong báo cáo về kết quả kiểm, tra xác minh ban đầu của UBND phường Yên Thắng gửi lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh này nêu nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn giữa hai nữ hiệu trưởng trong công việc. Để giải quyết thấu đáo vụ việc, phường Yên Thắng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.