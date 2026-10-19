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Xuất bản ngày 19/10/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 19/10/2026 06:30 AM

VOV Sonata - FM89: Lan tỏa tinh hoa âm nhạc, kết nối giá trị văn hóa

VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ được phát sóng thử nghiệm vào 20/10, mang đến những giai điệu đồng hành cùng thính giả.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/van-hoa/vov-sonata-fm89-lan-toa-tinh-hoa-am-nhac-ket-noi-gia-tri-van-hoa-post1342348.vov

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