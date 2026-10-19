VOV Sonata - FM89: Lan tỏa tinh hoa âm nhạc, kết nối giá trị văn hóa

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Hai đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả với loạt tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian.
Từ 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm VOV Sonata FM 89, kênh âm nhạc chuyên biệt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Qua ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khắc họa tình yêu quê hương qua vẻ đẹp bình dị và sự hy sinh của người phụ nữ Việt.
Tạo hình áo đính hàng trăm tai nghe của Hoàng Thùy Linh trong MV Thầy Dùi gây tranh luận về sự tương đồng với thiết kế của nhà tạo mốt Thụy Sĩ Omar Amor.
Chiếc tủ quần áo được ví như "nơi nuôi dưỡng đam mê âm nhạc", là bước đệm tinh thần để nữ ca sĩ tự tin hơn trên con đường nghệ thuật.
Nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác “Hoa sữa” khi chưa biết loài hoa này trông ra sao, còn thi sĩ Bùi Thanh Tuấn viết “Hoa sữa thôi rơi” trước cả khi đặt chân đến Hà Nội.
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