Vốn đầu tư nước ngoài, du khách quốc tế vào Việt Nam cao nhất nhiều năm

(VTC News) -

Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8. Khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,99 triệu lượt người, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua.

Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng năm 2026 phân theo vùng lãnh thổ. (Nguồn: Cục Thống kê)

Cục Thống kê nhận định, kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý.

Trong khi đó, ở lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng giai đoạn 2022 - 2026 (tỷ USD). (Nguồn: Cục Thống kê)

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2026 ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Với hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm 2026, có 113 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,21 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,41 tỷ USD, gấp 10,9 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 8 tháng năm 2026 đạt 2,62 tỷ USD, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng năm 2026, có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu với 667,5 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư.