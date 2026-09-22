Volvo Cars sẽ phân phối độc quyền Lynk & Co tại châu Âu

(VTC News) -

Geely Auto và Volvo Cars đã hoàn tất thỏa thuận thương mại tại thị trường châu Âu, chính thức áp dụng từ tháng 1/2027. Theo đó, Volvo Cars sẽ trở thành nhà phân phối độc quyền các mẫu xe Lynk & Co tại khu vực này và chịu trách nhiệm về hoạt động thương mại của thương hiệu.

Volvo Cars sẽ sử dụng hệ thống hạ tầng thương mại hiện có, gồm mạng lưới đại lý và hệ thống dịch vụ, để hỗ trợ hoạt động phân phối Lynk & Co.

Thỏa thuận được kỳ vọng thúc đẩy quá trình mở rộng của Lynk & Co tại các quốc gia châu Âu, đồng thời bổ sung danh mục sản phẩm và mở rộng nhóm khách hàng cho các đối tác bán lẻ của Volvo Cars.

Sự thay đổi này chỉ liên quan đến hoạt động phân phối tại châu Âu và không làm thay đổi quyền sở hữu Lynk & Co. Thương hiệu vẫn thuộc Tập đoàn Geely Auto, tiếp tục đảm nhiệm thiết kế, nghiên cứu và phát triển danh mục sản phẩm toàn cầu.

Lynk & Co hiện hoạt động tại 25 thị trường châu Âu với hơn 140 điểm bán hàng. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, Volvo Cars sẽ phụ trách hoạt động thương mại tại khu vực, trong khi Geely Auto tiếp tục dẫn dắt hoạt động của Lynk & Co tại các thị trường bên ngoài châu Âu.

Quan hệ giữa Volvo Cars và Lynk & Co đã được thiết lập từ trước, khi hai thương hiệu cùng hiện diện tại một số địa điểm bán lẻ ở châu Âu. Thỏa thuận mới mở rộng vai trò của Volvo Cars trong hoạt động phân phối Lynk & Co trên toàn khu vực.

Tại Việt Nam, hoạt động phân phối Lynk & Co không thay đổi sau thỏa thuận tại châu Âu. Tasco Auto, đơn vị thành viên của Tasco, tiếp tục là nhà phân phối chính thức Lynk & Co và Volvo tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 150 showroom trên toàn quốc và phân phối 14 thương hiệu ô tô, trong đó có Lotus, Zeekr, Volvo, Lynk & Co và Geely.

Lynk & Co được thành lập năm 2016 và thuộc Tập đoàn Geely Auto. Thương hiệu đã bàn giao hơn 1,8 triệu xe trên toàn cầu, với danh mục sản phẩm gồm nhiều hệ truyền động, kích thước và kiểu dáng khác nhau.

Việc Volvo Cars đảm nhiệm phân phối Lynk & Co tại châu Âu từ năm 2027 là thay đổi đáng chú ý trong mô hình hoạt động của thương hiệu tại khu vực này, nhưng không tác động đến quyền sở hữu Lynk & Co cũng như hoạt động của hãng tại các thị trường ngoài châu Âu.