Tin xe 17/9: Rolls-Royce Phantom khảm vỏ bào ngư, Volvo XC60 nâng cấp mạnh

(VTC News) -

Rolls-Royce Phantom Hummingbird khảm vỏ bào ngư

Dự án được thực hiện tại Trung tâm chế tác Private Office Dubai theo đơn đặt hàng đặc biệt, lấy cảm hứng từ chim hút mật Hummingbird, biểu tượng của niềm vui và sức sống.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc Rolls-Royce lần đầu sử dụng vỏ bào ngư (Abalone Shell) trong kỹ thuật khảm xà cừ trên ô tô. Chất liệu này có khả năng phản quang tự nhiên, tạo sắc xanh lam - xanh lục ánh kim thay đổi dưới ánh sáng.

Các nghệ nhân kết hợp vỏ bào ngư với xà cừ truyền thống để tái hiện màu lông biến đổi theo góc nhìn của chim hút mật. Họa tiết Hummingbird cũng được vẽ tay trên đường Coachline chạy dọc thân xe.

Trong cabin, họa tiết khảm xuất hiện tại ba vị trí trung tâm. Riêng bàn dã ngoại phía sau sử dụng 53 chi tiết vỏ bào ngư và xà cừ, trong đó cánh chim gồm 18 mảnh; chi tiết hoa lá trên vách ngăn giữa hai ghế sau được tạo từ 84 mảnh ghép.

Quá trình nghiên cứu và xử lý vật liệu kéo dài hơn 9 tháng, trải qua 6 lần thử nghiệm. Các chi tiết được cắt bằng laser, sau đó mài thủ công; ba tấm ốp tiếp tục trải qua 45 giờ phủ sơn bóng và hoàn thiện bề mặt.

Volvo XC60 2027 tăng gấp đôi dung lượng pin

Volvo XC60 2027 được nâng cấp ở thiết kế, công nghệ an toàn và hệ truyền động. Ngoại thất vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc nhưng khu vực phía trước cột A được thiết kế lại, gồm nắp ca-pô, chắn bùn và cản trước.

Xe có đèn pha LED ma trận chống chói lần đầu tại thị trường Mỹ, cùng tùy chọn màu Heather Bronze và mâm 20 hoặc 21 inch.

Khoang lái sử dụng màn hình cảm ứng dọc 11,2 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Google có hỗ trợ Gemini AI và cập nhật phần mềm qua OTA. Các bản cao cấp tiếp tục có hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở XC60 T8 PHEV. Xe tiếp tục dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 709 Nm. Xe dẫn động 4 bánh qua hộp số tự động 8 cấp, tăng tốc 0-96 km/h trong 4,5 giây.

Dung lượng pin được tăng gấp đôi, giúp XC60 T8 chạy thuần điện khoảng 126 km mỗi lần sạc, so với 57 km của phiên bản tiền nhiệm. Dòng xe vẫn có lựa chọn động cơ tiêu chuẩn công suất 247 mã lực.

Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với phần cứng xử lý, camera, radar và cảm biến mới; Pilot Assist có thêm khả năng né tránh khi nguy cấp và hỗ trợ chuyển làn.

Volvo XC60 2027 dự kiến bán từ đầu năm 2027. Giá chưa công bố, trong khi phiên bản hiện hành tại Mỹ có giá khởi điểm khoảng 51.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Voyah Dream 9 chốt ngày mở bán

Voyah Dream 9, mẫu MPV cỡ lớn chủ lực của thương hiệu xe năng lượng mới Voyah thuộc Dongfeng, sẽ chính thức mở bán vào ngày 22/9. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm mới, tích hợp công nghệ lái thông minh của Huawei và có hai lựa chọn truyền động gồm thuần điện EV và plug-in hybrid PHEV.

Dream 9 có kích thước dài 5.325 mm, rộng 1.998 mm, cao 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm. Mẫu xe từng được mở bán trước với giá 429.900-529.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,5 - 1,85 tỷ đồng, và nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng trong 48 giờ đầu.

Khoang cabin sử dụng hệ điều hành HarmonySpace6 của Huawei. Hàng ghế giữa dạng ghế thương gia không trọng lực có massage cơ học và khả năng xoay ngược.

Xe còn có tủ lạnh, bàn làm việc, màn hình giải trí gập gọn và kính đổi màu thích ứng cho hai hàng ghế sau. Công nghệ hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5.0 sử dụng 37 cảm biến, gồm một LiDAR 896 tia và ba LiDAR thể rắn.

Bản PHEV kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L với hai mô-tơ điện, tổng công suất 744 mã lực, pin 65 kWh và phạm vi chạy thuần điện tối đa 300 km theo WLTC. Bản EV dùng hai mô-tơ điện công suất 235 và 402 mã lực, pin 120 kWh, phạm vi 701 km theo CLTC và 568 km theo WLTP.

Dream 9 còn có kiến trúc điện 800V và sạc nhanh 5C, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 12 phút. Xe trang bị treo khí nén 3 buồng, hệ thống giảm chấn EDC hai van và đánh lái bánh sau hai chiều với góc tối đa 10 độ.