Võ sĩ từ Thiếu Lâm bị đánh mờ mắt vẫn giành chiến thắng

(VTC News) -

Video Tạ Duy thắng Otgonsuren Sukhbat

Hôm 22/8, tại sự kiện JCK Fight Night 12, Tạ Duy, võ sĩ xuất thân là đệ tử và cũng là HLV võ thuật của Thiếu Lâm Tự, đã tạo nên một màn lội ngược dòng quả cảm. Theo tò QQ, trong tình trạng mắt bị thương, thị lực mờ nhòe, anh vẫn kiên cường chiến đấu qua 3 hiệp đấu nảy lửa và giành chiến thắng bằng tính điểm trước tay đấm dũng mãnh người Mông Cổ Otgonsuren Sukhbat.

Võ sĩ xuất thân Thiếu Lâm thắng đối thủ từ Mông Cổ

Được nhận định từ trước là cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai phong cách trái ngược, diễn biến ngay từ đầu trận đã vô cùng căng thẳng. Otgonsuren Sukhbat tiếp tục phát huy lối đánh áp đảo của một võ sĩ xuất thân từ bộ môn đô vật, tung ra chuỗi đấm liên hoàn chính xác khiến Tạ Duy có thời điểm loạng đạng ở góc đài.

Tạ Duy (quần xanh) giành chiến thắng trước Otgonsuren Sukhbat

Nếu là người khác, có thể họ đã chọn cách ôm ghì (clinch) để hoãn binh, nhưng Tạ Duy vẫn nghiến răng chịu đựng. Ngay khi trụ vững, anh lập tức đáp trả - những cú đá thấp (low kick) chuẩn xác cắm thẳng vào bắp chân đối thủ, nối tiếp bằng chuỗi đấm đá khiến khả năng di chuyển của đối phương khựng lại thấy rõ. Dù chịu đòn nặng trong đợt đôi công đứng (striking) ở hiệp một, Tạ Duy vẫn kịp thời ổn định lại thế trận.

Sang hiệp hai, cục diện bất ngờ xoay chuyển. Dù hốc mắt chấn thương, Tạ Duy đã có thời điểm suýt chút nữa knock-out đối thủ. Sau trận đấu, Tạ Duy chia sẻ: “Lúc đó mắt tôi đã mờ nhòe, chỉ có thể nheo lại để nhìn, về sau gần như không còn thấy rõ đối phương nữa”.

Tạ Duy bị thương ở hốc mắt nhưng vẫn giành chiế thắng

Tuy nhiên trên sàn đấu, anh không hề do dự. Bằng kinh nghiệm và cảm giác di chuyển, anh phán đoán vị trí đối thủ, tiếp tục gây áp lực bằng những cú đá bắp chân (calf kick), đồng thời tung cú đấm tay sau nặng đô chính xác ngay khi đối phương lao vào. Đến cuối hiệp, bắt bài khoảnh khắc Otgonsuren Sukhbat lùi lại, Tạ Duy tung cú đá cao (high kick) chân trái vẽ nên một đường cong hoàn hảo, trúng đích vào đầu đối thủ. Anh lập tức áp sát bồi thêm chuỗi đấm gối dồn dập như vũ bão - chỉ thiếu một chút nữa thôi là anh đã có thể kết thúc trận đấu sớm.

Ở hiệp quyết định, cả hai giao tranh cực kỳ nảy lửa. Dù tầm nhìn vẫn mờ nhòe, những đòn đánh của Tạ Duy lại vô cùng quyết đoán. Đến cuối hiệp, Tạ Duy tung cú quật ngã (takedown) đưa đối thủ xuống sàn, đè khống chế ngắn ngủi cho tới khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Cuối cùng, cả 3 trọng tài đều đồng thuận tuyên bố Tạ Duy giành chiến thắng với điểm số 29-28.

Từ đệ từ Thiếu Lâm tới võ sĩ MMA

Theo tờ QQ, trận thắng này không hề dễ dàng với võ sĩ xuất thân từ Thiếu Lâm Tự. Đối thủ là một chuyên gia địa chiến, được rèn giũa từ hệ thống đô vật Mông Cổ, nhưng Tạ Duy đã đáp trả bằng bản lĩnh cứng cỏi nhất - mắt có thể không nhìn rõ, nhưng nắm đấm thì không biết dối lừa.

Tạ Duy từng có nhiều năm tập võ tại Thiếu Lâm Tự và từng đảm nhiệm vai trò võ sư huấn luyện các võ tăng. Đây cũng là điều khiến nhiều người hâm mộ tò mò. ONE Championship từng thực hiện một video về anh, thu hút gần 10 triệu lượt xem trên các nền tảng quốc tế.

Tạ Duy xuất thân từ Thiếu Lâm Tự

Năm 2011, khi khoảng 13 tuổi, Tạ Duy mang theo ước mơ đến Thiếu Lâm Tự. Anh ở đó tổng cộng 4 năm, trong đó có 3 năm làm học viên và 1 năm làm huấn luyện viên.

Theo Tạ Duy, điều kiện tại Thiếu Lâm Tự khi ấy khá khắc nghiệt, nhưng quãng thời gian này đã giúp ích rất nhiều cho anh. Sau khi rời Thiếu Lâm Tự, Tạ Duy đã theo con đường võ sĩ MMA và tham gia các giải đấu như Kunlun Fight, ONE Championship và JCK.

“Tôi vào Thiếu Lâm Tự năm 2011 và học tập tại đây trong 4 năm. Trước đây, Thiếu Lâm Tự trong các bộ phim dường như rất huyền bí, với hình ảnh các nhà sư tung mình vượt mái nhà. Nhưng khi thực sự đặt chân đến Thiếu Lâm, tôi nhận ra mọi thứ hoàn toàn khác”, Tạ Duy chia sẻ.

“Việc tập luyện ở đây rất khắc nghiệt. Chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để chạy trên núi, mỗi ngày luyện các kỹ năng cơ bản, các bài quyền truyền thống và tập đối kháng tán thủ. Không có phép thuật hay bí kíp thần kỳ nào trong võ thuật; tất cả đều dựa vào sự tích lũy và tập luyện hằng ngày”, Tạ Duy nhất mạnh.

Tại Duy nhớ lại quãng thời gian ở Thiếu Lâm Tự: “Lịch sinh hoạt mỗi ngày được cố định và đôi khi khá đơn điệu, nhưng điều đó giúp tâm trí trở nên tĩnh tại. Tôi là học viên tại Thiếu Lâm trong 3 năm và làm huấn luyện viên trong 1 năm, hướng dẫn các học viên mới tập quyền truyền thống và tán thủ”.

Anh cho rằng thời gian ở Thiếu Lâm Tự đã giúp mình trau dồi kỹ thuật võ thuật để áp dụng vào MMA: “Trải nghiệm tại Thiếu Lâm Tự đã giúp tôi rất nhiều, rèn luyện tính cách, giúp tôi có khả năng chịu đựng gian khổ và sự cô đơn trong quá trình tập luyện. Nhiều kỹ thuật tôi học được cũng có thể được kết hợp vào MMA”.