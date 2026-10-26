Vinmec cùng Phú Quốc xây dựng một cộng đồng biết cách bảo vệ sự sống

(VTC News) -

Từ nền tảng ứng phó chuyên nghiệp, hành trình ấy hướng tới một Phú Quốc có khả năng bảo vệ người dân và du khách ngay từ những phút đầu, để sự an toàn được bồi đắp lâu dài sau APEC 2027.

Giữ cơ hội sống từ trước khi xe cấp cứu tới nơi

Khi xe cấp cứu đang trên đường, bên cạnh người gặp nạn có thể là một người thân, nhân viên khách sạn hay người vừa dừng lại giúp đỡ. Nếu được trang bị kỹ năng, họ có thể bắt đầu hỗ trợ trong những phút chờ đợi. Sự sẵn sàng ấy là điểm khởi đầu cho chặng phát triển tiếp theo của cấp cứu ngoại viện Phú Quốc, với mục tiêu hình thành chuỗi cấp cứu liên tục từ cộng đồng - trước viện (ngoại viện) - trong viện.

Từ tháng 10/2025, mô hình cấp cứu ngoại viện tại Phú Quốc được triển khai dưới sự chủ trì của Sở Y tế tỉnh An Giang. Vinmec Phú Quốc phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Quốc đảm nhiệm vận hành với sự tài trợ và đồng hành của Tập đoàn Vingroup. Tổng đài 115 điều phối xe cứu thương từ ba trạm tại Gành Dầu, Dương Đông và An Thới, rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng y tế với người cần trợ giúp.

Tháng 10/2025, Tập đoàn Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương được trang bị máy thở, máy sốc điện và thiết bị chẩn đoán, hỗ trợ ê-kíp cấp cứu Phú Quốc xử trí người bệnh ngay tại hiện trường. (Ảnh: Vinmec)

Sau một năm vận hành, Trung tâm Cấp cứu ngoại viện 115 Phú Quốc ghi nhận thời gian trung bình từ khi ê-kíp nhận điều phối đến lúc xe rời trạm là 97,2 giây; thời gian di chuyển tới hiện trường là 7,93 phút. Trung tâm đã xử lý 1.435 ca cấp cứu tại hiện trường và thực hiện 1.208 lượt vận chuyển người bệnh miễn phí đến các cơ sở y tế.

Xe cứu thương được trang bị phương tiện hồi sức để ê-kíp xử trí ngay khi tiếp cận người bệnh. Cùng lúc, bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận, nối liền cấp cứu tại hiện trường với điều trị trong viện. Sự phối hợp này đặc biệt có ý nghĩa ở địa bàn biển đảo, nơi việc chuyển người bệnh nặng vào đất liền cần thêm thời gian và điều kiện phù hợp.

Ngày 23/10/2026, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc và Cơ sở Cấp cứu ngoại viện tại đặc khu Phú Quốc được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống.

PGS.TS.BS Vũ Đức Định - Giám đốc Vinmec Phú Quốc (trái) và BSCKII Lê Công Lĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc (phải) thay mặt hai tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về những đóng góp trong phát triển cấp cứu ngoại viện do bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (giữa), trao. (Ảnh: Vinmec)

Từ nền tảng đã hình thành, Vinmec tiếp tục mở rộng phạm vi đóng góp, đưa kiến thức cấp cứu đến gần hơn với người dân. Bởi trong nhiều tình huống khẩn cấp, khả năng ứng phó của cộng đồng có thể quyết định việc nạn nhân được hỗ trợ sớm đến đâu, trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Trao kỹ năng để sự an toàn ở lại với đảo

Cũng trong ngày 23/10, Đề án Đào tạo sơ cấp cứu trong cộng đồng tại đặc khu Phú Quốc được phát động, có lộ trình từ quý IV/2026 đến quý II/2027, với sự chỉ đạo và đồng hành của UBND đặc khu Phú Quốc.

Đề án đặt mục tiêu huấn luyện khoảng 2.000-3.000 người, tương đương khoảng 1% dân số tại Phú Quốc. Nhóm ưu tiên gồm các đối tượng có khả năng tiếp xúc với các ca y tế khẩn cấp, như tài xế đường bộ và đường biển, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, giáo viên, lực lượng an ninh và các lực lượng vũ trang. Đây là những người có mặt thường xuyên tại nơi cư dân sinh sống, làm việc và du khách lưu trú, di chuyển.

Nội dung huấn luyện tập trung vào nhận biết ngừng tim, ngừng thở, thực hành hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR) và phối hợp gọi 115. Qua đó, học viên được trang bị khả năng nhận diện nguy cơ, thực hiện các thao tác sơ cứu trong phạm vi được đào tạo và nhanh chóng kết nối với lực lượng y tế.

Cùng với đào tạo sơ cứu cộng đồng, Phú Quốc có kế hoạch lắp đặt 30 máy khử rung tim tự động ngoài bệnh viện (AED) tại sân bay, bến cảng, bãi biển và các khu du lịch đông người, do Tập đoàn Vingroup tài trợ. (Ảnh: Vinmec)

Ông Lê Hoàng Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng, Hệ thống Y tế Vinmec - nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “một cộng đồng biết nhận diện, hỗ trợ cấp cứu ngay từ những phút đầu tiên”.

Trước đó, trong quý I/2026, Trung tâm Cấp cứu ngoại viện 115 và Vinmec Phú Quốc đã tham gia huấn luyện miễn phí về sơ cấp cứu cho 200 học viên trong cộng đồng và nhân viên ngành du lịch. Nền tảng này được bổ trợ bởi kinh nghiệm của hệ thống trong hỗ trợ các trung tâm đào tạo, chuẩn hóa giảng viên tại các địa phương thí điểm cấp cứu ngoại viện. Đề án chú trọng tiêu chuẩn giảng viên, cách thức tổ chức và các yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực hành của học viên sau đào tạo.

Khi Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027, năng lực ấy gắn với sự sẵn sàng của một điểm đến quốc tế. Bộ Y tế đã đặt ra yêu cầu phối hợp giữa các cơ sở, tính toán khoảng cách địa lý và phương án đáp ứng nhiều tình huống khẩn cấp. Việc nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong đời sống thường ngày góp phần bổ sung một lớp hỗ trợ quan trọng cho hệ thống này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc chuẩn bị cho các sự kiện tập trung đông người có thể tạo lợi ích lâu dài thông qua củng cố hệ thống y tế địa phương. Với Phú Quốc, những kỹ năng sơ cứu được phổ cập trước APEC 2027 mở ra cơ hội để những đầu tư phục vụ hội nghị tiếp tục hữu ích cho người dân và du khách trong những năm sau.

“Chúng tôi mong sau APEC 2027, điều ở lại với Phú Quốc là một cộng đồng vững vàng hơn trước những tình huống khẩn cấp. Một người biết sơ cứu có thể giữ lại cơ hội sống cho người khác ngay trong những phút chờ nhân viên y tế. Bởi vậy, trách nhiệm của chúng tôi còn là trao đi kiến thức và giúp người dân đủ tự tin để hành động. Đó là cách sự an toàn của đảo được vun đắp từ chính những người sống và làm việc nơi đây”, PGS.TS.BS Vũ Đức Định - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc - chia sẻ.

Chặng đường từ một trung tâm vận hành hiệu quả tới một cộng đồng biết trợ giúp nhau đang được Vinmec cùng địa phương bồi đắp bằng những bước đi cụ thể. Khi APEC 2027 khép lại, điều đáng kỳ vọng là kỹ năng cứu người vẫn tiếp tục hiện diện trong từng gia đình, nơi làm việc và nhịp sống của đảo.