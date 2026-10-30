Chi phí xây nhà 4 tầng 30m² khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà 4 tầng diện tích 30m² là giải pháp nhà ở đặc trưng tại các khu đô thị đông đúc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gia đình từ 3 - 5 thành viên. Đặc điểm nổi bật của mẫu nhà này là khả năng tối ưu hóa không gian theo chiều cao trên một diện tích mặt sàn nhỏ hẹp.

Kiến trúc ngoại thất thường mang phong cách hiện đại, tối giản với đường nét vuông vức, kết hợp các mảng kính lớn và ban công để đón ánh sáng, thông gió tự nhiên, hạn chế sự bí bách.

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà 4 tầng 30m²

Để dự toán chính xác chi phí xây nhà, trước tiên cần quy đổi tổng diện tích xây dựng (quy đổi theo hệ số diện tích).

Thông thường, móng đơn, móng cọc được tính 40% diện tích sàn, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn. Diện tích các tầng là 100% diện tích sàn. Mái bằng thường tính 50% diện tích sàn, trong khi mái Nhật tính 50 - 70% diện tích sàn.

Mẫu nhà phố 4 tầng 30m². (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 4 tầng 30m², sử dụng móng cọc, mái bằng, tổng diện tích xây dựng quy đổi tham khảo như sau:

Tầng 1: 100% x 30m² = 30m²

Tầng 2: 100% x 30m² = 30m²

Tầng 3: 100% x 30m² = 30m²

Tầng 4: 100% x 30m² = 30m²

Mái bằng: 50% x 30m² = 15m²

Móng cọc: 40% x 30m² = 12m²

Tổng diện tích xây dựng là 147m²

Tuy nhiên, các hệ số trên là giả định để lập dự toán ban đầu, không phải định mức cố định áp dụng cho mọi công trình. Diện tích móng và mái thực tế được xác định theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và cách tính của nhà thầu.

Chi phí xây nhà 4 tầng 30m² hết bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Đơn giá xây dựng thường chia thành 2 nhóm chính: đơn giá xây phần thô và nhân công hoàn thành (từ 3,3 - 4,3 triệu đồng/m²) và đơn giá xây trọn gói (5 - 8 triệu đồng/m²), tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Áp dụng đơn giá xây phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 4 tầng 30m² ước tính:

147m² x 3,5 triệu đồng/m² = 514,5 triệu đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,3 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 4 tầng 30m² ước tính:

147m² x 7,3 triệu đồng/m² = 1,073 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Tổng chi phí thực tế khi xây nhà có thể thay đổi tùy theo vật liệu hoàn thiện, hệ mái (mái bằng, mái Nhật, mái Thái) hay điều kiện nền đất...