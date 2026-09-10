Vinhomes Green Paradise hóa giải nghịch lý 'second-home thường vắng chủ nhân'

(VTC News) -

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, mạng lưới hạ tầng chiến lược cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng bốn mùa đang xóa nhòa khoảng cách giữa “nơi nghỉ dưỡng” và “nơi thuộc về”.

Second-home: Cơ hội trở về nhiều hơn khi khoảng cách được rút ngắn

Sở hữu một căn nhà thứ hai ven biển để nghỉ dưỡng cuối tuần là ước mơ của nhiều gia đình đô thị. Nhưng từ mong muốn đến tần suất sử dụng thực tế lại là một khoảng cách không dễ lấp đầy. Căn nhà có thể luôn sẵn sàng, đồ đạc đã chuẩn bị đủ, song mỗi chuyến đi vẫn phải cân nhắc quỹ thời gian, đặc biệt khi hành trình di chuyển khiến hai ngày cuối tuần trở nên quá ngắn.

Bởi vậy, giá trị của second-home không chỉ nằm ở cảnh quan hay không gian nghỉ dưỡng, mà còn ở khả năng tiếp cận. Một ngôi nhà càng dễ trở về, càng có cơ hội trở thành một phần của đời sống gia đình thay vì chỉ xuất hiện trong những kế hoạch nghỉ dưỡng vài lần mỗi năm.

Tại Cần Giờ (TP.HCM), Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng tháo gỡ rào cản này nhờ mạng lưới hạ tầng chiến lược. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, vận tốc thiết kế 350km/h, giúp rút ngắn hành trình giữa hai đầu xuống khoảng 13 phút.

Con số này mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với việc nghỉ dưỡng ven biển, khi chuyến đi không nhất thiết phải được lên kế hoạch từ nhiều ngày trước, mà có thể trở thành một lựa chọn linh hoạt trong lịch trình cuối tuần.

Tuyến đường sắt tốc độ cao và các trục hạ tầng chiến lược rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TP.HCM đến siêu đô thị biển Cần Giờ.

Trên hành lang đường bộ, cầu Cần Giờ dự kiến thông xe năm 2029, kết hợp cùng trục đại lộ Rừng Sác mở rộng lên 10 làn xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 35 phút.

Khi những kết nối này vận hành, giá trị của second-home được cảm nhận từ những thay đổi rất đời thường: bớt những lần phải nói “để dịp khác”, thêm những buổi sáng thức dậy bên biển hay những tối quây quần cùng gia đình. Đồ chơi của con có thể để sẵn, góc đọc sách có thể được sử dụng thường xuyên, những vật dụng quen thuộc không còn phải xếp vào vali sau mỗi chuyến đi.

Hệ sinh thái trải nghiệm bốn mùa: Mỗi lần trở về là một hành trình khám phá mới

Khoảng cách được rút ngắn tạo động lực lên đường, nhưng sự phong phú của trải nghiệm mới là yếu tố khiến người ta muốn quay trở lại. Tại Vinhomes Green Paradise, hệ sinh thái all-in-one được phát triển theo hướng mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy một lý do riêng để tận hưởng.

Quần thể VinWonders 122ha và chuỗi tiện ích đa thế hệ mở ra thế giới giải trí bốn mùa bên bờ đại dương.

Với trẻ nhỏ, VinWonders quy mô 122ha mở ra một thế giới vui chơi và lễ hội với gần 200 trò chơi. Từ thế giới cổ tích tuyết trắng -4°C, những mùa Halloween rực rỡ đến không gian văn hóa năm châu, mỗi chủ đề lại mang đến một hành trình khác. Có nhà ngay gần công viên, các gia đình không cần cố gắng “đi hết” trong một chuyến, mà có thể thong thả khám phá từng lớp trải nghiệm qua mỗi lần trở về.

Với cha mẹ, bộ đôi sân golf 36 hố quy mô 155ha mang đến những cuộc hẹn cuối tuần ở một đẳng cấp khác. Sân Sunrise do Robert Trent Jones II thiết kế, tái hiện những mẫu hố kinh điển ven biển với thử thách đến từ hướng gió ngoài khơi; trong khi sân Sunset do Tiger Woods kiến tạo khai thác địa hình nhấp nhô cùng hệ thống bẫy cát được điêu khắc công phu.

Một buổi sáng trên sân cỏ, một buổi chiều trở về bên hiên nhà cùng gia đình, thưởng thức bữa tiệc BBQ hay đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian không vội vã, khi ấy, nghỉ dưỡng không còn là một hoạt động tách biệt mà hòa vào nhịp sống tự nhiên của gia đình.

Hai phong cách thiết kế tại Sunrise và Sunset tạo những thử thách riêng cho các cuộc hẹn cuối tuần.

Bao quanh những điểm đến sôi động là không gian tái tạo năng lượng với biển hồ Paradise Lagoon rộng 800ha, bờ cát trắng, hàng dừa xanh, mạng lưới công viên, đường dạo, bể bơi và Sportia Complex. Chuỗi ẩm thực ven biển tiếp tục mở rộng lựa chọn cho những buổi gặp gỡ, thư giãn bên gia đình và bạn bè.

Khi màn đêm buông xuống, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, quảng trường nghệ thuật sức chứa 60.000 người và phố thương mại không ngủ mở thêm những lý do để cả nhà cùng bước ra ngoài, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội và sự kiện giải trí quy mô lớn.

Sự đa dạng ấy tạo nên một lợi thế đặc biệt cho second-home: mỗi lần trở về có thể là một trải nghiệm khác. Lần này là một ngày vui chơi cùng con, lần khác là một vòng golf, một buổi thư giãn bên biển hồ hay một đêm hòa mình vào không khí lễ hội. Ngôi nhà vì thế không bị giới hạn bởi chức năng nghỉ dưỡng, mà trở thành “điểm neo” cho nhiều ký ức gia đình.

Khi đủ gần để trở về thường xuyên và đủ phong phú để mỗi lần trở về đều có điều mới mẻ, Vinhomes Green Paradise biến second-home từ một bất động sản đứng yên thành một phần của phong cách sống. Đó cũng là tài sản quý giá nhất, nơi lưu giữ ký ức, tái tạo năng lượng và để mỗi ngày bình thường cũng có thể mang dáng dấp của một kỳ nghỉ đích thực.