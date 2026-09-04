Món quà tặng cha mẹ quyền sống khỏe mạnh, tự chủ tại Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

Đây cũng là lý do khi tìm nơi an trú cho bậc sinh thành, nhiều người đã lựa chọn Vinhomes Green Paradise, nơi y khoa hiện đại và thiên nhiên nguyên bản đang kết nối hài hòa để tạo nên chuẩn mực sống khỏe, sống an dưỡng, chủ động cho thế hệ tuổi vàng.

Một ngôi nhà dành cho cha mẹ chỉ trọn vẹn khi vừa giữ được sự gần gũi gia đình, vừa trao cho họ đời sống độc lập và chủ động.

Hạ tầng y tế chuyên sâu: Điểm tựa cho cuộc sống tự chủ của cha mẹ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường và hô hấp mạn tính hiện chiếm khoảng 80% số ca tử vong tại Việt Nam. Những căn bệnh này thường tiến triển âm thầm, đòi hỏi quy trình theo dõi liên tục, tầm soát định kỳ và sự can thiệp đồng bộ từ nhiều chuyên khoa.

Với người lớn tuổi, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao không bắt đầu khi xe cấp cứu xuất hiện, mà phải xuất phát từ một hệ thống y tế theo dõi chủ động thường nhật.

Đây là khoảng trống nhiều gia đình thành thị đang phải tự xoay xở. Mỗi lần cha mẹ tái khám có thể trở thành một ngày con cái nghỉ làm. Mỗi dấu hiệu bất thường lại kéo theo bài toán tìm bác sĩ và di chuyển qua đô thị đông đúc. Khoảng cách tới y tế chuyên sâu vì thế không chỉ được đo bằng kilomet, mà còn bằng thời gian và sự kiệt sức của người bệnh, thậm chí là cơ hội vàng bị bỏ lỡ.

Sự hiện diện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise (TP.HCM) mở ra lời giải căn cơ cho trăn trở ấy. Cơ sở được quy hoạch với quy mô dự kiến 900 giường, hợp tác với Cleveland Clinic - hệ thống y tế danh tiếng có lịch sử hơn 100 năm và giữ vị trí số 1 nước Mỹ về chuyên khoa tim mạch suốt 30 năm liên tiếp.

Cleveland Clinic tham gia với vai trò cố vấn chiến lược, chuyển giao quy trình an toàn, chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm người bệnh.

Dưới sự vận hành lâm sàng trực tiếp của Vinmec, bệnh viện tập trung phát triển các Trung tâm Xuất sắc về tim mạch, ung bướu, y học tái tạo - tế bào gốc, chấn thương chỉnh hình ứng dụng công nghệ in 3D và các chương trình ghép tạng chuyên sâu.

Năng lực y khoa đỉnh cao ngay trước thềm nhà giúp người cao tuổi làm chủ thời gian vàng khi có biến cố, duy trì tính liên tục của hồ sơ bệnh án và tiếp cận phác đồ tiên tiến mà không cần phải trải qua những chuyến xuất ngoại xa xôi.

Dịch vụ y tế quốc tế gần nhà giúp việc chăm sóc chuyển từ ứng phó khi có biến cố sang theo dõi chủ động và đồng hành dài hạn.

Sống lâu trong tự chủ giữa thiên nhiên nguyên bản ở Cần Giờ

Khi tìm kiếm một chốn an cư cho bố mẹ, con cái thường đứng trước bài toán nan giải: muốn một nơi trong lành, tĩnh tại thì sợ xa bệnh viện; muốn gần gũi chăm sóc nhưng lại ngại bố mẹ bị thu hẹp không gian sống trong bốn bức tường. Một môi trường an dưỡng lý tưởng cho thế hệ tuổi vàng bắt buộc phải bảo đảm đồng thời ba yếu tố: an toàn sức khỏe, quyền tự do sinh hoạt và cơ hội kết nối cộng đồng.

Tại Vinhomes Green Paradise, y tế chuyên sâu không đứng tách rời mà hòa quyện cùng hệ sinh thái tự nhiên của rừng ngập mặn Cần Giờ và biển hồ khoáng đạt. Siêu đô thị không biến bệnh viện thành tâm điểm đời sống, mà định vị y khoa như một tấm lá chắn bảo vệ vô hình phía sau, nhường trọn không gian phía trước cho công viên, đường dạo bộ và các hoạt động tái tạo năng lượng.

Mỗi sớm mai, cha mẹ có thể thảnh thơi tập dưỡng sinh, tản bộ dưới tán cây rợp mát, gặp gỡ những người bạn đồng điệu cùng lứa tuổi và trở về tổ ấm tiện nghi.

Tuổi vàng hạnh phúc được đo bằng số năm người cao tuổi còn khỏe mạnh, tự chủ, có bạn đồng hành và giữ được vai trò trong gia đình.

Cấu trúc ấy cũng giải phóng con cái khỏi nỗi âu lo thường trực. Gia đình vừa duy trì được sự gắn kết khăng khít, vừa tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Nhờ hệ sinh thái tiện ích vui chơi, thể thao và ẩm thực all-in-one, mỗi dịp con cháu về thăm ông bà trở thành một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn của cả đại gia đình.

Ở góc độ tài sản, ngôi nhà đáp ứng tuổi già tại Vinhomes Green Paradise có thể phục vụ cha mẹ ở hiện tại, chủ nhân trong tương lai và nhiều thế hệ về sau. Báo cáo từ Global Wellness Institute cho thấy quy mô bất động sản wellness toàn cầu dự kiến chạm mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029, phản ánh làn sóng tìm kiếm các cộng đồng tích hợp chăm sóc sức khỏe và môi trường sống lành mạnh.

Sau cùng, hiếu thảo trong đời sống hiện đại không chỉ là đưa cha mẹ về ở gần mình. Hiếu thảo phải là kiến tạo một môi trường để cha mẹ khỏe hơn, ít lệ thuộc hơn và tiếp tục có những năm tháng đáng sống. Một ngôi nhà làm được điều ấy không chỉ là tài sản, mà là lời cam kết dài hạn của con cái với chất lượng sống của đấng sinh thành.