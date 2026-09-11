Vingroup tăng tốc 500 bậc, thuộc Top 350 công ty tốt nhất thế giới năm 2026

(VTC News) -

So với năm 2025, Vingroup đã nhảy vọt gần 500 bậc và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xướng tên trong bảng xếp hạng danh giá này

Bảng xếp hạng World’s Best Companies 2026 - Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026 - do tạp chí uy tín toàn cầu TIME phối hợp thực hiện cùng Statista, công ty dữ liệu và nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng đánh giá các doanh nghiệp dựa trên ba nhóm tiêu chí toàn diện gồm tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và phát triển bền vững với các phân tích chuyên sâu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất góp mặt hai năm liên tiếp trong bảng xếp hạng, Vingroup ghi dấu ấn nổi bật khi đạt kết quả tích cực trên cả ba nhóm tiêu chí với tổng điểm 81, xếp thứ 340 trong Top 1.000 doanh nghiệp tốt nhất thế giới, tăng 477 bậc so với thứ hạng 817 năm ngoái.

Ở tiêu chí “Tăng trưởng doanh thu”, Vingroup được đánh giá ở mức “Vượt trội”. Trong nửa đầu năm 2026, Tập đoàn ghi nhận 222,9 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ đà tăng trưởng tích cực của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.904 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.

Ở tiêu chí “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup đạt xếp hạng thứ 398 trên toàn cầu, tăng 496 bậc so với năm 2025. Tập đoàn đã tạo ra môi trường làm việc năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân.

Trên hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, Vingroup liên tục mở rộng những giới hạn mới, kiến tạo các động lực tăng trưởng và từng bước đưa hệ sinh thái doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới. Đến nay, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đã hiện diện tại 12 quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Ở tiêu chí “Phát triển bền vững”, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn với những đóng góp quan trọng từ thúc đẩy chuyển dịch xanh, phát triển hạ tầng đến kiến tạo những mô hình đô thị và hệ sinh thái sống bền vững. Tập đoàn không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế mà còn đặt mục tiêu tạo ra những giá trị dài hạn cho xã hội.

Đến nay, hãng xe thuần điện VinFast đã trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm 2026. Trong khi đó, Vinhomes tiên phong phát triển mô hình đô thị ESG++, bổ sung hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng bên cạnh ba trụ cột E - Môi trường, S - Xã hội và G - Quản trị, qua đó nâng chuẩn phát triển bền vững tại các đại đô thị quy mô hàng nghìn héc-ta.

Đặc biệt, năm 2025, Vingroup chính thức mở rộng sang hai lĩnh vực chiến lược mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Thông qua VinSpeed với hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công, cùng các dự án năng lượng do VinEnergo triển khai tại nhiều địa phương, Vingroup đang từng bước góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Trước đó, Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn và góp mặt trong World’s Best Companies 2025.

Các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. VinFast từng được TIME vinh danh trong hai bảng xếp hạng uy tín là Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (TIME 100 Most Influential Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific’s Best Companies of 2025). Đặc biệt, trong bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025, VinFast được xếp vào nhóm công ty “định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới”.

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