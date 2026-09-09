Vingroup khởi động chiến dịch 'Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026'

(VTC News) -

Tiếp nối thành công của năm 2025, chiến dịch được khởi động sáng 9/9 sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 9, với chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, khoa học đến hành động cộng đồng và thay đổi thói quen hàng ngày.

Sự kiện mở màn bằng Lễ phát động và Tọa đàm chuyên đề “Bầu trời xanh: Tài sản chung của chúng ta”. Tọa đàm quy tụ đông đảo thành phần bao gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia khoa học, y tế cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Tại đây, không gian đối thoại đa chiều đã mở ra nhiều giải pháp cải thiện chất lượng không khí gắn liền với mục tiêu Net Zero 2050 và định hướng phát triển kinh tế không khí sạch.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Các góc nhìn chuyên môn mang tính ứng dụng cao được chia sẻ rõ nét, từ dự án V-IndoorCARE ứng dụng trí tuệ nhân tạo giám sát chất lượng không khí của trường Đại học VinUni, cho đến những cảnh báo y khoa từ Vinmec về mối liên hệ mật thiết giữa ô nhiễm bụi mịn với bệnh lý tim mạch cùng gánh nặng chi phí y tế cộng đồng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp tham dự khẳng định đầu tư cho không khí trong lành là chiến lược tạo giá trị bền vững dài hạn, hòa cùng tiếng nói của các tổ chức tình nguyện đang trực tiếp xử lý các điểm nóng ô nhiễm tại đô thị.

Không dừng lại ở bàn tròn thảo luận, chiến dịch nhanh chóng chuyển hóa thông điệp thành các chương trình hành động trực tiếp tại thực địa. Xuyên suốt tháng 9, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ phối hợp cùng CLB Hà Nội Xanh và Đoàn Thanh niên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM ra quân xóa các “điểm đen” rác thải tồn đọng lâu năm tại kênh rạch đô thị. Hoạt động này không chỉ xử lý triệt để các nguồn phát sinh mùi hôi, trả lại không gian sống thoáng đãng cho người dân mà còn trực tiếp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của toàn xã hội.

Song song với việc làm sạch môi trường, phong trào “Tháng di chuyển vì Bầu trời xanh” diễn ra từ ngày 10 đến 30/9 nhằm khuyến khích cộng đồng tăng cường vận động thể chất, đi bộ, chạy bộ và từng bước hình thành lối sống năng động. Hoạt động dự kiến thu hút hơn 9.999 người tham gia.

Để tiếp thêm động lực cho thói quen giảm phát thải, Quỹ đã tài trợ 10.000 mã ưu đãi di chuyển trên ứng dụng Green SM dành cho người dùng trên toàn quốc trong tháng 9, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trải nghiệm các phương tiện giao thông thuần điện trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, nhấn mạnh: “Bầu trời xanh là tài sản chung bởi chất lượng không khí tác động tới từng người và cả cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng chiến dịch không dừng lại ở nâng cao nhận thức, mà góp phần kết nối tri thức, nguồn lực và hành động để những thay đổi tích cực được nhân rộng và duy trì lâu dài.”